سومین جشنواره کارآفرینان برتر در خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، عابدین محمدی عصر امروز در جمع خبرنگاران تصریح کرد: با توجه به اهمیتی و نقش کارآفرینان در بازار کار و تولید، باید این قشر به صورت ویژه مورد توجه وزارت کار و امور اجتماعی قرار گیرند.

به گفته وی، سومین جشنواره کارآفرینان برتر 26 آذر ماه در سطح استان خراسان جنوبی و 24 دی ماه در سطح ملی برگزار می شود.

وی از کلیه کارآفرینانی که در پنج سال گذشته اقداماتی در جهت بازار کسب و کار و تغییر در روش مدیریتی و نوآوری در ارائه خدمات در محل کسب و کار خود، تولید کالا با هزینه کمتر و ایجاد اشتغال انجام داده اند، خواست تا تاریخ 28 آبان ماه جهت ارزیابی به سایت www.irimisa.ir و www.karafarini.gov.ir مراجعه نمایند.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی خراسان جنوبی با بیان اینکه کمیته اجرایی و علمی این جشنواره در حال تشکیل است، اذعان داشت: کمیته علمی به ریاست معاونت برنامه ریزی و متشکل از اساتید و متخصصین دانشگاهی، سازمان کار و امور اجتماعی و کارآفرینان برتر سال های گذشته به زودی تشکیل خواهد شد.

وی یادآور شد: جشنواره استانی کارآفرینان با حضور بخش های مختلف اعم ازکشاورزی، صنعت و خدمات برگزار می شود و 9 نفر به جشنواره ملی راه می یابند که 30 درصد آنان را زنان تشکیل می دهند.

به گفته وی، منتخبین سومین جشنواره کارآفرینان برتر خراسان جنوبی شامل سه نفر در بخش کشاورزی، سه نفر در بخش صنعت و سه نفر در بخش خدمات خواهند بود.