حمله به شمال عراق قریب الوقوع نخواهد بود / اسیری در دست پ.ک.ک نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وجدی گونول وزیر دفاع ترکیه پس از دیدار با رابرت گیتس همتای آمریکایی خود در حاشیه کنفرانسی در شهر کیف پایتخت اوکراین با رد اسارت سربازان ترک توسط پ.ک.ک گفت : هیچ یک از سربازان ترکیه به اسارت شورشیان کرد در نیامده اند.

حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) امروز اعلام کرد که تعدادی از سربازان ارتش ترکیه را در درگیری های اخیر که قصد داشتند به داخل کردستان عراق نفوذ کنند، دستگیر کرده است.

گونول در گفتگو با خبرنگاران افزود : ترکیه "طرح هایی برای اقدام نظامی در شمال عراق دارد اما انتظار نمی رود که به صورت فوری" اجرا شود.

وی همچنین گفت که وی از گیتس خواسته تا آمریکا تحرک علیه حزب کارگران کردستان را افزایش دهد.

لازم به ذکر است؛ پارلمان ترکیه روز 25 مهر با 526 رای موافق در مقابل 19 رای مخالف با طرح دولت برای عملیات نظامی در شمال عراق در صورت نیاز، موافقت کرد که این امر تنش بین آنکارا و بغداد را افزایش داده است.