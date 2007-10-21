دولت عراق حمله شورشیان کرد به نیروهای ترکیه را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در بیانیه نهاد نخست وزیری عراق آمده است: کمیته وزاری امنیت ملی امروز نشستی را به ریاست نوری المالکی نخست وزیر و تعدادی از وزراء و نیز فرماندهان بلند پایه دستگاههای امنیتی و نظامی به منظور بحث و گفتگو درباره وضعیت مرزهای عراق و ترکیه برگزار کرد.

این بیانیه افزود: این نشست برای اتخاذ تصمیمات مهمی درباره حزب کارگران کردستان که دولت عراق فعالیت های آن را تروریستی و حضور آن در خاک خود را مغایر با قانون اساسی این کشور می داند، برگزار شد.

دولت عراق افزود: کمیته وزاری عملیات تروریستی امروز حزب کارگران کردستان را به شدت محکوم کرد و همدردی خود را با خانواده های قربانیان ابراز داشت.

رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه اعلام کرد که 12 سرباز ترک و 23 شورشی کرد امروز در درگیری ها در نزدیکی مرز عراق کشته و 16 سرباز دیگر زخمی شدند.