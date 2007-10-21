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۲۹ مهر ۱۳۸۶، ۲۱:۰۸

دولت عراق حمله شورشیان کرد به نیروهای ترکیه را محکوم کرد

دولت عراق حمله شورشیان کرد به نیروهای ترکیه را محکوم کرد

بغداد امشب با انتشار بیانیه ای حمله اخیر شورشیان کرد حزب کارگران کردستان "پ.ک.ک" به نیروهای ترکیه در نزدیک مرز عراق را که به کشته شدن 12 سرباز منجر شد، محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در بیانیه نهاد نخست وزیری عراق آمده است: کمیته وزاری امنیت ملی امروز نشستی را به ریاست نوری المالکی نخست وزیر و تعدادی از وزراء و نیز فرماندهان بلند پایه دستگاههای امنیتی و نظامی به منظور بحث و گفتگو درباره وضعیت مرزهای عراق و ترکیه برگزار کرد.

این بیانیه افزود: این نشست برای اتخاذ تصمیمات مهمی درباره حزب کارگران کردستان که دولت عراق فعالیت های آن را تروریستی و حضور آن در خاک خود را مغایر با قانون اساسی این کشور می داند، برگزار شد.

دولت عراق افزود: کمیته وزاری عملیات تروریستی امروز حزب کارگران کردستان را به شدت محکوم کرد و همدردی خود را با خانواده های قربانیان ابراز داشت.

رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه اعلام کرد که 12 سرباز ترک و 23 شورشی کرد امروز در درگیری ها در نزدیکی مرز عراق کشته و 16 سرباز دیگر زخمی شدند.

کد مطلب 572420

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