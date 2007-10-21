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۲۹ مهر ۱۳۸۶، ۲۱:۰۳

کاراته قهرمانی جهان - ترکیه

ذبیح الله پورشیب به مدال طلا دست یافت

ذبیح الله پورشیب به مدال طلا دست یافت

کاراته کا سنگین وزن تیم ملی امید ایران با برتری مقابل حریف اوکراینی خود به مدال طلای مسابقات امیدهای قهرمانی جهان دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، درادامه رقابتهای کاراته جوانان و امید جهان که درشهراستانبول ترکیه جریان دارد، دقایقی پیش ذبیح الله پورشیب یک مدال طلای دیگر را برای تیم ملی کارته ایران به ارمغان آورد. 

پورشیب  قبل از راهیابی به دیدار فینال رقابتهای سنگنین وزن این رقابتها به ترتیب کاراته کاهای مجارستان(3 برصفر)، استونی(3 برصفر)، اسلواکی(5 برصفر) و فرانسه (3 بریک) را با شکست روبروکرده بود . وی در بازی نهایی نماینده اوکراین را با نتیجه 5 بر 3 شکست داد و به مدال طلا دست یافت .

تیم ملی ایران در این دوره از مسابقات با دومدال طلا توسط حسنی پور و پورشیب، سه نقره توسط حقیقی، سلطانی و کومیته تیمی و یک برنز که توسط یاری به دست آمد به کارخود پایان داد.

رده بندی تیمی این دوره از مسابقات تا کنون اعلام نشده است.

 

کد مطلب 572425

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