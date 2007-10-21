سفر اروپایی وزیر دفاع آمریکا آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رابرت گیتس عصر امروز در آغاز سفر خود قصد دارد با همتایان اوکراینی، آلبانی، کروات و مقدونیه ای خود پیش از نشست شورای وزیران دفاع کشورهای جنوب و شرق اروپا که فردا دوشنبه در کی یف برگزار می شود، دیدار کند.

گیتس فردا همچنین با ویکتور یوشچنکو که به تازگی در سمت خود به عنوان رئیس جمهوری اوکراین ابقاء شد، دیدار و گفتگو خواهد کرد.

وزیر دفاع آمریکا سپس روز سه شنبه به جمهوری چک می رود تا در زمینه یک ایستگاه راداری در این کشور با مقامات چک به گفتگو و مذاکره بپردازد.

گیتس همچنین در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در نشست غیررسمی وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در هلند شرکت خواهد کرد.

وی قصد دارد در این نشست کشورهای عضو ناتو را به اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان ترغیب کند.