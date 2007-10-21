موافقت 72 درصدی رای دهندگان با اصلاح قانون اساسی ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، میزان مشارکت مردمی در همه پرسی امروز اصلاح قانون اساسی ترکیه از مرز 28.1 درصد فراتر نرفته است.

لازم به ذکر است که گروهها و احزاب سکولار این همه پرسی را تحریم کرده اند.

چهل و دو میلیون و ششصد هزار نفر از مردم ترکیه واجد شرایط شرکت در همه پرسی امروز اصلاح قانون اساسی بودند که بر انتخاب رئیس جمهور برای یک دوره پنج ساله قابل تمدید برای یکبار از طریق رای مستقیم مردم تاکید دارد. انتخاب رئیس جمهور ترکیه تاکنون از طریق نمایندگان مردم در پارلمان صورت می گرفته است.

اصلاح قانون اساسی ترکیه همچنین بر برگزاری انتخابات قانونگذاری در هر چهارسال یک بار به جای هر پنج سال تاکید دارد.

بر اساس قانون اساسی ترکیه، انتخاب رئیس جمهور بر عهده مجلس این کشور است، اما در پی حوادثی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری این دوره به وجود آمد و بر اثر آن مجلس قبلی ترکیه منحل و مجلس جدیدی با رای مردم شکل گرفت؛ "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه طرح اصلاح قانون اساسی و انتخاب رئیس جمهور با رای مستقیم مردم را تقدیم مجلس کرد که این طرح در مجلس به تصویب رسید، اما "احمد نجدت سزر" رئیس جمهور سابق ترکیه، دوبار از تصویب نهایی آن خودداری کرد و قرار شد این طرح به همه پرسی گذاشته شود که امروز اینکار صورت گرفت.