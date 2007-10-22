کمتر از یک درصد جمعیت کهگیلویه و بویر احمد معتاد هستند

سردار کاظم مجتبایی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: از مجموع جمعیت 700هزار نفری این استان کمتر از هفت هزار نفر آنها به انواع مواد مخدر گرایش دارند و این در حالی است که این نرم در کشور 4/2 و در دنیا 4/3 درصد برآورد شده است.

فرمانده نیروی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: کمیته های فرعی در دستگاه های اجرایی استان تشکیل شده است و در حال انجام اقداماتی اساسی برای کارکنانی که گرایش به مواد مخدر دارند هستند.

وی یادآور شد: همه مدیران دستگاه های اجرایی موظف و مکلفند لیست کارکنانی که گرایش به مواد مخدر دارند را تهیه و به دادگستری و دبیر خانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ارسال نمایند.

به گفته وی، آگاه سازی عمومی به کمک برنامه های پژوهشی، جلوگیری و مقابله جدی با امر توزیع، پیشگیری و درمان معتادین از وظایف این دبیرخانه است.