سومین دوره طرح ملی و دانشجویی " ایران مرز پرگهر " در دانشگاه اراک در حال اجراست

امیر مسعود غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: طرح ایران مرز پر گهر، طرحی ملی است که با برنامه ریزی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد تهران و مشارکت معاونت های فرهنگی جهاد دانشگاهی سراسر کشور برای سومین سال بر گزار می شود و شامل بازدید از مراکز معتبر تولیدی، صنعتی و علمی و تحقیقاتی است.

وی با اشاره به این که این طرح با مشارکت دستگاه های مختلف به اجرا در می آید افزود: در اجرای این طرح علمی و ملی نهاد ریاست جمهوری، تعدادی از وزارتخانه ها، شهرداری تهران و سازمان ملی جوانان، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری مشارکت دارند.

این مسئول دانشگاهی اراک، پتانسیل اجرایی و حمایت کننده اصلی این طرح را جهاد دانشگاهی اعلام کرد واظهار داشت: هدف از اجرای این طرح ایجاد روحیه خودباوری در بین دانشجویان است که با برنامه ریزی های صورت گرفته، ترسیم آینده جوانان دانشگاهی است.

وی اجرای این گونه طرح ها را به منظور درک بهتر توانایی ها و در صورت وجود برنامه ریزی و پیشبرد مسیر در جهت اهداف و برنامه ها دانست تا در نهایت روحیه خودباوری را درجوانان دانشگاهی رقم بزند.

غفاری، بازدیدهای دانشجویان را ازمراکز علمی، پژوهشی، صنعتی و پروژه هایی را که بیش از 70 درصد آنها توسط متخصصین ایرانی ساخته و راه اندازی شده اند را نمونه بارزی برای مشاهده استعداد ها وتوانایی های بالقوه جوانان و متخصصان داخلی و تجربه ای بکر برای دانشجویان و تحصیل کنندگان دانشگاهی دانست.

وی خاطرنشان کرد: دانشجویان با بازدیدهای صورت گرفته از هر پروژه صنعتی به صورت مکمل با یکی از بسترهای میراث فرهنگی کشور نیز آشنا می شوند که این مهم موجب می شود انسجامی بین یافته های پژوهشی و ساختارهای فرهنگی میراث ماندگار گذشتگان در ذهنشان ایجاد شود و نسبت به فرهنگ بومی کشورشان توجه بیشتری داشته باشد.

معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی در دانشگاه اراک ادامه داد : اولین و دومین دوره ازاین طرح به طور همزمان با سراسر کشور به ترتیب در سال های 84 و 85 اجرا شده است و سومین دوره از آن نیز در سال جاری تا پایان آبان ماه ادامه می یابد.

وی بیان داشت: مرکزجهاد دانشگاهی استان مرکزی در دانشگاه اراک در سال گذشته به دلیل برگزاری منظم و برنامه ریزی شده بازدیدها به عنوان سومین مرکز جهاد دانشگاهی در سراسر کشور مورد تقدیر واقع شد.

غفاری محدودیت منابع و عدم همکاری مناسب از سوی مدیران در سیستم های اجرایی را از مشکلات در پیش روی این مرکز برای اجرای بازدیدها اعلام کرد و گفت: در سال گذشته 12 مرحله از این بازدیدها به طور موفق برگزار شد ولی تعداد بازدیدهای صورت گرفته در سومین مرحله از این طرح که هم اکنون در حال اجراست تاکنون شش مرحله بوده است.

وی عنوان کرد: دانشجویان دانشگاه های سراسر استان مرکزی در فرصت باقی مانده می توانند با مراجعه به دفتر جهاد دانشگاهی در دانشگاه اراک برای شرکت در طرح ایران مرز پر گهرنام نویسی کنند .