فشار شایعات روی من و قطبی باشد بهتر است / اگر اختلاف داشتیم 10 هفته کنار هم نمی ماندیم

حمید استیلی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به شایعاتی که حکایت از اختلاف نظر وی با افشین قطبی دارد، گفت: چطور می شود در تیمی که 10 هفته صدرنشین لیگ بوده است بین مربیانش اختلاف نظر باشد؟! اصلا امکان ندارد دو آدمی که با هم اختلاف نظر دارند 10 هفته کنارهم زندگی کنند. البته من و افشین قطبی از این حاشیه سازی ها ناراحت نمی شویم چرا که بهتر است این فشارها روی ما باشد تا اینکه به تیم برسد.وی با اذعان به اینکه دو تیم پرسپولیس و استقلال اهواز ارائه گربازی تاکتیکی و تهاجمی بودند، افزود: تیم ما دربازی مقابل استقلال اهواز بازی خوبی را به نمایش گذاشت و در آخرین ثانیه های بازی به آنچه استحقاقش را داشت دست یافت. بازیکنان ما یک بازی توام با درگیری زیاد را پشت سر گذاشت که تنها با همدلی و اجرای خواسته های کادرفنی ازسوی آنها موفقیت دراین دیدارحاصل شد.

مربی تیم فوتبال پرسپولیس در توجیه اینکه "چرا تیمش در خط دفاع مطمئن عمل نکرده است؟"، گفت: پرسپولیس تیمی تهاجمی است که دارای بهترین خط حمله در بین دیگر تیم های لیگ برتر است. طبیعتا در این تیم به علت حملات زیاد و تمرکز روی کارهای تهاجمی کاستی های دفاعی به چشم می آید، البته باید بررسی کرد که این ضعف تنها متوجه خط دفاعی یا ساختار تدافعی کل تیم با مشکل روبروست.

وی در خصوص ضعف عمق دفاع پرسپولیس که از آن به عنوان پاشنه آشیل تیم یاد می شود، گفت : اینکه تیم ما گل می خورد قطعا در ساختار دفاعی مشکلاتی داریم. به طورمثال بازیکنان میانی نباید به هافبک حریف اجازه دهند که به عمق دفاع مان توپ ارسال کند یا اینکه مدافعان باید تمرکز لازم را داشته باشند تا با یک ارسال بلند غافلگیر نشوند. همه این مشکلات قابل حل است و در ادامه با تمرینات بیشتر آن را برطرف خواهیم کرد.

استیلی حسین بادامکی را یکی از بهترین بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس خواند و در پاسخ به این پرسش که "چرا در بازی مقابل استقلال اهواز نوعی تحول مثبت در بازی او ایجاد شده بود؟"، گفت: طی چند هفته اخیر انتقادات زیادی از بازی بادامکی شده بود. او سعی داشت با بازی خوب خود به نوعی پاسخ انتقادات را بدهد. از این رو یکی از بهترین بازی های خود را مقابل استقلال اهواز به نمایش گذاشت.

مربی تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: بادامکی بازیکن خلاقی است که در ابتدای مسابقات لیگ با پیشنهادی مناسب از تیم های عربی روبه رو شده بود اما به درخواست کادرفنی، مدیریت باشگاه از انتقال او چشم پوشی کرد. بادامکی باید سعی کند فراز و نشیب بازی خود را به حداقل برساند. من پس از بازی با استقلال اهواز هم از او خواستم که بدون نوسان بازی کند، نباید بازیکنی درحد و اندازه های او تا این اندازه فراز و نشیب داشته باشد.

وی در خصوص اینکه عباس آقایی نتوانسته تا اینجای مسابقات لیگ برتر انتظارات هواداران پرسپولیس را برآورده سازد، گفت: آقایی از بازیکنان خوب تیم ماست. از نظر فنی و اخلاقی جز بهترین هاست و مطابق با خواسته کادر فنی نیازهای ما را تا به امروز برآورده کرده است. اینکه بازی او چندان به چشم نیامده را می توان از چند منظر بررسی کرد که مهمترین آن عدم آشنایی با فضای تیم جدیدش است.

استیلی با دفاع از عملکرد دروازه بانان تیم فوتبال پرسپولیس گفت: در بازی باید گل زده شود و نمی توان تنها یک نفر را مقصر باز شدن دروازه دانست. از دید من حسن رودباریان در بازی های اخیرعملکرد خوبی داشته است. گرچه معدود اشتباهاتی هم داشته که سعی در برطرف ساختن آن داریم.