فرش نفیس لرستان هنوز نقشه ندارد

ایرج کاویانی در گفتگو با خبرنگار مهر در لرستان با اشاره به این که بر روی قسمتی از طرح نقشه فرش لرستان مطالعاتی انجام شده است، اظهار داشت: مطالعات را به وزارتخانه ابلاغ کرده ایم و به زودی نقشه فرش لرستان به مزایده گذاشته می شود.

وی با بیان این که نقشه فرش لرستان باید در برگیرنده آداب و رسوم و موقعیت جغرافیایی استان باشد، افزود: قدیمی ترین نقشه فرش در لرستان بر روی "گبه" که یکی از انواع فرش های سنتی استان است بافته شده که خود یکی از زیباترین و مفهومی ترین نقشه های موجود است.

کاویانی با اشاره به این که فرش "رومشکان" کوهدشت یکی از زیباترین فرش های بافته شده دست هنرمندان لرستانی است، خاطرنشان کرد: 99 درصد فرش هایی که در شرکت سهامی فرش لرستان بافته می شود با توجه به کیفیت ممتاز آن از کشور صادر می شود.

رئیس اداره فرش سازمان بازرگانی لرستان با تشریح مشکلات موجود در صنعت فرش این استان، تصریح کرد: نبود نقشه فرش، نداشتن کارشناسان خبره و ماهر فرش در استان همچنین نداشتن مجتمع فرش در لرستان مهم ترین عوامل گمنام ماندن هنر دست فرشبافان در این استان هنر پرور است.

وی ادامه داد: در سفر هیئت محترم دولت به لرستان مصوب شده 500 میلیون تومان برای ساخت مجتمع فرش در لرستان اختصاص داده شود که تحقق این امر نیازمند پیگیری است.

این مسئول همچنین یادآور شد: سالانه بیش از 10 هزار متر فرش نفیس در لرستان بافته می شود.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی فرش دستباف روستایی لرستان نیز در این باره بیان داشت: در فرش های ذهنی باف لرستان به طور معمول از نقشه های قدیمی، محلی و ذهنی "نجف وندی"، "فراشی"، "کله گلی" و "چهار بره" بروجرد استفاده می شود.

موسی بهاروند با اشاره به این که این نقشه ها از گذشته در لرستان بافته می شده است، تاکید کرد: لرستان هنوز نقشه ثبت شده فرش جهانی ندارد و از نقشه فرش استان های دیگر برای بافت فرش استفاده می کند.

وی عنوان کرد: فرش بافان الیگودرز، ازنا و بروجرد به طور معمول از نقشه فرش ساروق اراک، فرش بافان دورودی از نقشه نایین اصفهان و هنرمندان خرم آبادی و سایر شهرستان های لرستان نیز از نقشه های فرش کاشان، اصفهان و قم در فرش های خود استفاده می کنند.

بهاروند با تاکید بر این که فرش بافته شده توسط هنرمندان لرستانی کیفیت فوق العاده خوبی دارد بر ثبت نقشه محلی لرستان تاکید کرد و اذعان داشت: اگر بافندگان لرستانی از نقشه فرش استان خود استفاد کنند، تعداد کلاس های بهبافی در استان افزایش یابد و دولت نیز به بافندگان تسهیلات بلند مدت اعطا کند، فرش لرستان به جایگاهی بالاتر از آنچه که هست دست خواهد یافت.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی فرش دستباف روستایی لرستان با اشاره به این که بیش از 10 هزار نفر تحت پوشش این اتحادیه قرار دارند گفت: تعداد زیادی از این بافندگان به علت نداشتن سرمایه کافی غیر فعال هستند.

وی اعلام کرد: سال گذشته تنها به 70 نفر از فرش بافان تحت پوشش اتحادیه تسهیلات کارگاه های کوچک واگذار شد که امسال با افزایش خوبی نسبت به سال گذشته به حدود 400 فرش باف، تسهیلات داده می شود.

بهاروند اظهار داشت: با توجه به این که بیش از 70 درصد فرش بافان تحت پوشش اتحادیه در روستاها هستند و بافنده یکی از اقشار ضعیف در جامعه محسوب می شود این میزان تسهیلات هنوز کافی نیست و نیازمند توجه بیشتر دولت به این قشر است.

وی در ادامه با اشاره به حضور موفق لرستان در نمایشگاه بین المللی فرش تهران افزود: امسال در نمایشگاه بیش از 200 متر فرش لرستان در ابعاد مختلف به ارزش 20 میلیون تومان به فروش رفت که این میزان در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است.

بهاروند با اشاره به این که فروش فرش لرستان در نمایشگاه های مختلف دارای نوسان بوده است، خاطرنشان کرد: در سال 84 لرستان بیش از 40 میلیون تومان فروش فرش در این نمایشگاه داشته است.

وی یادآور شد: علاوه بر فروش در نمایشگاه های بین الملی فرش، میزان زیادی از فرش های لرستان توسط تاجران فرش خرید و فروش می شود.