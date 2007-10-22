تیم ملی کاراته ایران پنجم شد

به گزارش خبرنگارمهر، درپایان این دوره از مسابقات که در شهر استانبول ترکیه برگزار شد در مجموع مردان و زنان تیم میزبان با کسب 5 مدال طلا، 3 نقره و 4 برنزعنوان قهرمانی را کسب کرد. مصر با 5 مدال طلا و 2 نقره در جایگاه دوم ایستاد و ژاپن با 3 طلا و 2 برنز درمکان سوم قرارگرفت. ایتالیا با 3 مدال طلا، 3 مدال نقره و 4 مدال برنز چهارم شد و تیم ملی ایران با دو مدال طلا، 3 مدال نقره و یک مدال برنز در مکان پنجم قرارگرفت. بعد از تیم ایران هم اسپانیا ، یونان ، فرانسه ، تونس و آذربایجان قرار گرفتند.

در رقابتهای کاراته رده بندی نهایی با احتساب مدالهای مردان و زنان محسوب می شود و تیم ملی ایران تنها با مدالهای مردان خود این رتبه را به خود اختصاص داد.

اما در رده بندی غیررسمی مردان، تیم مصر با 5 مدال طلا جایگاه نخست را به خود اختصاص داد. ژاپن با سه مدال طلا و دو برنز دوم شد و ترکیه هم با دو مدال طلا، 3 نقره و 2 برنز عنوان سوم را به خود اختصاص داد. ولی تیم ایران با 2 طلا ، 3 نقره و یک برنز با یک پله صعود نسبت به رده بندی رسمی (مجموع مردان و زنان) عنوان چهارم را کسب کرد و ایتالیا پنجم شد.