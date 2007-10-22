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۳۰ مهر ۱۳۸۶، ۹:۰۳

کاراته قهرمانی جهان - ترکیه

تیم ملی کاراته ایران پنجم شد

تیم ملی کاراته ایران پنجم شد

پنجمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی جوانان و امید جهان با قرار گرفتن تیم ملی ایران در جایگاه پنجم خاتمه یافت.

به گزارش خبرنگارمهر، درپایان این دوره از مسابقات که در شهر استانبول ترکیه برگزار شد در مجموع مردان و زنان تیم میزبان با کسب 5 مدال طلا، 3 نقره و 4 برنزعنوان قهرمانی را کسب کرد. مصر با 5 مدال طلا و 2 نقره در جایگاه دوم ایستاد و ژاپن با 3 طلا و 2 برنز درمکان سوم قرارگرفت. ایتالیا با 3 مدال طلا، 3 مدال نقره و 4 مدال برنز چهارم شد و تیم ملی ایران با دو مدال طلا، 3 مدال نقره و یک مدال برنز در مکان پنجم قرارگرفت.  بعد از تیم ایران هم اسپانیا ، یونان ، فرانسه ، تونس و آذربایجان قرار گرفتند.

در رقابتهای کاراته رده بندی نهایی با احتساب مدالهای مردان و زنان محسوب می شود و تیم ملی ایران تنها با مدالهای مردان خود این رتبه را به خود اختصاص داد.

اما در رده بندی غیررسمی مردان، تیم مصر با 5 مدال طلا جایگاه نخست را به خود اختصاص داد. ژاپن با سه مدال طلا و دو برنز دوم شد و ترکیه هم با دو مدال طلا، 3 نقره و 2 برنز عنوان سوم را به خود اختصاص داد. ولی تیم ایران با 2 طلا ، 3 نقره و یک برنز با یک پله صعود نسبت به رده بندی رسمی (مجموع مردان و زنان) عنوان چهارم را کسب کرد و ایتالیا پنجم شد.

کد مطلب 572473

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