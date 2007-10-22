1732 تن عسل در تالش تولید شد

منوچهر غفارپور در گفتگو با خبرنگار مهر در تالش، افزود: ارزش این مقدار عسل تولیدی، پنج میلیارد و196میلیون ریال است.

وی اظهار داشت: این مقدار عسل را 577 زنبوردار از 69 هزار و 300 کلنی برداشت کردند.

این مسئول عنوان کرد: زنبورداران تالشی با وجود مشکلات فراوان، 131 تن بیشتر از پارسال عسل تولید کردند.

غفار پور، عدم وجود کارخانجات بسته بندی و شهدگیری را از عمده مشکلات زنبورداران این منطقه برشمرد و خواستار توجه بیشتر مسئولان به این امر شد.

شهرستان تالش اولین تولید کننده عسل در گیلان است و رتبه سوم تولید عسل در کشور را دارد.