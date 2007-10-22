به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد میرمحمدی در سخنانی در نشست شنبه شب مجلس و دولت، با تقدیر از تلاش های رئیس جمهور و دیپلماسی دولت در گردهم آوردن سران پنج کشور حاشیه دریای خزر در تهران، بر حفظ استقلال و اقتدار کشور در پیگیری هوشمندانه توافقات اجلاس تهران تأکید کرد.

میرمحمدی در این نشست همچنین از تلاش های دکتر لاریجانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی قدردانی کرد و گفت: دکتر لاریجانی با تعاملات سازنده و ابتکارات فرصت آفرین خود، فضای خوبی را بین ایران و آژانس بین المللی انرژی هسته ای ایجاد کرد و باعث تقویت امنیت داخلی و خارجی شد.

وی همچنین بر پیگیری سیاست های کارآمد هسته ای کشور تأکید کرد.

نماینده قم در ادامه خواستار توجه به مطالعات انجام شده در مورد بررسی الگوی مصرف و نکات 37 گانه استخراج شده از برنامه چهارم توسعه برای توسعه پایدار و محیط زیست شد.

میرمحمدی تصریح کرد: در برنامه پنجم توسعه نیز باید به این مسئله یعنی استاندارد و الگوی مصرف توجه کافی شود و نکات تکمیلی و نیز بحث افزایش صاحبنظران مورد نیاز نیز برای جامعیت بررسی برنامه پنجم توسعه مجدداً توسط رئیس جمهور ابلاغ و معرفی شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه با بیان اینکه مسئله بنزین مشکل مرم است نه مشکل نخبگان که بتوان این مشکل را با رایزنی حل کرد، گفت: درخواست ما این است که گزارشی دقیق از فعالیت ها و زحمات انجام گرفته در سهمیه بندی بنزین ارائه شود و سپس مجلس و دولت بر آن اساس تصمیم بگیرند.

نماینده قم در مجلس با تأکید بر لحاظ دقت در تنظیم لایحه بودجه، گفت: این لایحه اگر بدون درنظرگرفتن بودجه عملیاتی و تأمین زیرساخت های لازم تنظیم و تدوین شود وظایف نظارتی مجلس و حتی دولت و رئیس جمهور را با مشکل مواجه خواهد کرد. خوب است این لایحه همانگونه که مهندس برقعی، معاون برنامه ریزی رئیس جهمور هم اعلام کرده است با بحث کارشناسی در کمیسیون های مربوطه مجلس تکمیل و اصلاح شود.

رئیس فراکسیون وفاق و کارآمدی مجلس از رئیس جمهور به خاطر آغاز دور دوم سفرهای استانی دولت تشکر کرد و گفت: برنامه ریزی ها در کشور قابل تقدیر است، اما در اجرای خط مشی ها باید اهداف را با برداشت شهروندان بهم نزدیک کنیم تا برای آنان نیز قابل لمس و درک باشد.