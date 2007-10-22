به گزارش خبرگزاری مهر، دراین نشست علاوه بر رئیس مجلس و تعدادی از نمایندگان از فراکسیون های مختلف، رئیس جمهور و برخی اعضای هیات دولت دیدگاه های خود را در زمینه های مختلف بیان کردند.

وی در این نشست با تاکید بر اینکه مجلس و دولت دنبال اصلاحات بنیادین هستند، گفت : ما مجلس و نمایندگان محترم را کمک به خود فرصت مغتنمی برای تسریع در حل مشکلات کشور و ملت می دانیم .

دکتراحمدی نژاد با تاکید بر اینکه مباحث اقتصادی قطعا نیازمند بحث های کارشناسی است ، گفت : دولت ادعا ندارد که کارهایش بی نقص است اما باید دست به دست هم داده و نکات برجسته را تقویت و نکات ضعف را برطرف کنیم .

دولت نهم دوره تحولات و کارهای بزرگ

رئیس جمهور دوره جدید را دوره تحولات و کارهای بزرگ دانست وتصریح کرد : می شد روند جاری بین مجلس و دولت به همان شکلی که وجود داشت ادامه پیدا کند ، می شد که رئیس جمهور 5-4 ساعت بیشتر در طول روز کار نکند و مجلس هم اینقدر حساسیت به کارها نداشته باشد اما اینگونه نیست و در این دوره ، هم دولت و هم مجلس دنبال اصلاحات بنیادین و کارهای بزرگ در کشور هستند.

به گفته احمدی نژاد، مجلس و دولت دنبال فضا سازی کاذب برای مردم نیست تا آنها را مشغول کند، دولت و مجلس دوست هم هستند اما در امور کارشناسی بحث های جدی با هم دارند اما در پایان همه پایبند به قانون هستیم و این ناشی از نظم و روحیه انقلابی است .

استقبال دولت از انتقادات سازنده

رئیس جمهور با تاکید به استقبال دولت از انتقادات سازنده یادآور شد: یادمان نرفته است که در دوره های قبل کوچکترین انتقاد از دولت در روزنامه های مختلف با عنوان «توطئه و کودتا» تیتر می شد و گروهی بودند که اجازه نمی دادند کوچکترین انتقادی از مجموعه دولت صورت گیرد اما دولت نهم همیشه از انتقادات استقبال کرده و بناست دولت در آینده نزدیک در مراسمی منتقدین خود را مورد تشویق قرار دهد .

احمدی نژاد اضافه کرد: فضای کشور فضای صمیمانه است که همه آزادانه حرف های خود را می زنند.

رئیس جمهور اصلاح ساختار سیستم حمل و نقل کشور را از جمله اقدامات بزرگ و مشترک دولت و مجلس برشمرد و گفت : تا امروز مباحث زیادی در این زمینه عنوان شده است ولی حالا دولت و مجلس نگاه مبنایی و سیستماتیک به این موضوع کرده اند که در قالب تبصره 13 ارایه شده است .

رئیس قوه مجریه حل مشکل مسکن را از دیگر اقدامات دولت دانست و اظهار داشت : امروز دولت و مجلس تصمیم گرفته اند ، یکبار برای همیشه معضل مسکن را حل کنند برای اولین بار قیمت زمین را در امور مسکن صفر کرده ایم که نتایج آن قطعا در 4-3 سال آینده نمایان خواهد شد .

احمدی نژاد در ادامه بحث سهمیه بندی بنزین را مورد اشاره قرار داد و گفت : از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کاری به این بزرگی بر دوش دولت ها گذاشته نشده بود . سهمیه بندی بنزین را شما تصویب کردید و دولت نیز بدون هیچ واکنشی از آن استقبال کرد و شروع به عملیاتی کردن آن نمود . این یک اتفاق خیلی بزرگ بود که نشان میدهد هم دولت و هم مجلس دنبال کارهای بزرگ و زیربنایی هستند .

رئیس قوه مجریه با تاکید بر اینکه استقبال مردم از سهمیه بندی بنزین نباید بی پاسخ بماند ، تصریح کرد : بیایید همه دست بدست هم بدهیم و همت بلند مردم را در صرفه جویی قبول فشار ناشی از سهمیه بندی بنزین ،پاسخ بدهیم و مبالغ صرفه جویی مردم در خصوص بنزین را به زندگی آنها برگردانید .

مجلس بزرگترین پشتوانه دولت است

رئیس جمهور در ادامه نشست مشترک دولت و مجلس با بیان اینکه همه دوست داریم کشور مقتدر باشد و دولت بر همین اساس اصلاحات را از خود آغاز کرده است ، گفت: کوچکتر کردن دولت و حرکت به سمت استفاده از روش های اسلامی از مهمترین اقدامات دولت برای اصلاحات است .

احمدی نژاد با اشاره به اینکه طرح های مجلس باید در راستای کوچک کردن دولت باشد، افزود :ا فزایش فهرست درخواست ها از دولت موجب بزرگ شدن دولت میشود .

رئیس جمهور با بیان اینکه روش فعلی ارایه لایحه بودجه معایبی دارد ، گفت : شفاف نبودن ، سخت بودن اجرا و از جمله معایب بودجه نویسی فعلی است .

احمدی نژاد تصریح کرد : بودجه باید شفاف و قابل ارزیابی و اجرای آن آسان باشد . به عنوان مثال بودجه ، بخش های گوناگون از جمله فرهنگ باید مجتمع و زیر نظر یک نهاد مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد .

وی افزود : احکامی که در بودجه دایمی است باید بصورت قانون نهادینه شود و تبصره های اضافی نیز باید حذف شود . اصلاح بودجه نویسی به عنوان برنامه یک ساله از خدمات ماندگار و ارزنده خواهد بود.

احمدی نژاد گفت : دولت صیانت از جایگاه مجلس را وظیفه خود می داند، زیرا مجلس بزرگترین پشتوانه دولت است .

دولت نهم قانونمند ترین دولت

رئیس جمهور افزود : تلاش برخی ها برای ایجاد اختلاف بین مجلس و دولت ناکام می ماند، زیرا مجلس و دولت پشتیبان هم هستند .

احمدی نژاد گفت : طبق آمارهای مجلس ، دولت نهم قانونمند ترین دولت بوده است زیرا کمترین مصوبات مغایر با قوانین و بیشترین اصلاحات را داشته است .

رئیس جمهور با اشاره به عزم مشترک دولت و مجلس مبنی بر اصلاح سیاست خارجی در زمینه اتخاذ سیاست های فعال تصریح کرد : ملت ایران دارای منطق مبتنی بر صلح ، دوستی ، خداپرستی و عدالت است و آرمان های ملت ایران انسانی است و دولت و مجلس زیر بار قدرت های زورگو نمی رود .

احمدی نژاد با بیان اینکه این اعتقاد ما است، افرادی که برای خدا حرکت می کنند، بن بست و شکست ندارند و خدا آنها را یاری می کنند، تاکید کرد : با ایستادگی رهبری عزیز ، دولت ، مجلس و ملت نه تنها مساله هسته ای حل شده بلکه جایگاه ملت ایران بیش از پیش بالاتر رفته و تثبیت شده است .

رئیس جمهور با اشاره به دستاوردهای اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر و سفر آقای پوتین به تهران گفت : انتشار بیانیه مهم سران خزر و دیدارهای دو جانبه با رییس جمهور روسیه و توافقات صورت گرفته، نشان داد که ایران قدرت بزرگ جهانی است.

دکتر احمدی نژاد همچنین افزود : پرونده هسته ای ایران امروز به آژانس بازگشته است که مسیر اصلی است .

وی تاکیدکرد : به فضل الهی جایگاه ملت ایران ممتاز است و ملت ایران محبوب مردم جهان هستند.

برقعی: احکام ثابت لایحه بودجه هفته آینده تقدیم مجلس می شود

در این نشست مهندس برقعی ، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان اینکه دولت درصدد است بودجه نویسی را شفاف و اصلاح کند، گفت: دولت پس از ارایه بودجه سال 86 ، در تلاش است تبصره ها را از بودجه حذف کند .

معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور افزود : تمام احکام ثابت موجود در لایحه، هفته آینده به مجلس تقدیم می شود .

برقعی تصریح کرد : بقیه احکام نیز در قالب لایحه ارایه می شود تا در مجموع وقت دولت و مجلس گرفته نشود .

وی تاکید کرد : ارقام هزینه ها و درآمدها نیز در 12 جدول به عنوان ماده واحده ارایه می شود تا بار از روی کمیسیون ها برداشته شود و همچنین شکل جامع و کاملی برای ارایه بودجه سال 87 تدوین گردد.



تشریح اقدامات دولت در بخش مسکن

در ادامه این نشست، وزیر مسکن و شهرسازی گزارشی از اقدامات دولت و وزارت مسکن در خصوص تامین مسکن نیازمندان ارایه کرد .

مهندس سعیدی کیا، عرضه واحدها و زمین های اجاره ای ، برنامه ریزی برای بافت های فرسوده ، جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی ومدیریت ساخت و سازرا از جمله اقدامات انجام شده در دو سال گذشته دانست و گفت : دولت آمادگی دارد به استعداد 5/1 میلیون واحد مسکونی ، زمین به شکل اجاره ای در اختیار مردم قرار دهد.

وزیر مسکن با اشاره به آمار منتشر شده در خصوص واحدهای مسکونی اظهار داشت : رشد جمعیت در 10 سال گذشته 6/1 دهم درصد بوده اما رشد تشکیل خانوار بیشتر از 2 برابر آن است و امروز افزایش جمعیتی که در دهه 60 داشتیم به سن ازدواج و تشکیل خانواده رسیده اند .

وی افزود : طبق برآوردها و نیاز سالانه ازدواج ، امسال 1300000 واحد مسکونی باید ساخته شود .

وزیر مسکن با اشاره به اهتمام دولت در حل مشکل مسکن خاطر نشان کرد: برای مدیریت مسکن ، نهادی با عنوان شورای عالی مسکن به حضور11 نفر از وزرا و اعضای دولت با حضور رییس جمهور به صورت هفتگی جلسات منظم دارند و تاکنون مصوبات زیادی داشته است . این شورا در استانها هم با عنوان ستاد تامین مسکن به ریاست استاندار تشکیل می شود.

وی تاکید کرد : از خرداد ماه امسال به استعداد ساخت 500 هزار واحد مسکونی زمین در اختیار تعاونی ها قرار گرفته است و ان شاءالله هر ماه به استعداد 100 تا 150 هزار واحدمسکونی ، زمین توزیع می شود .



داوودی: دولت مصمم به اجرای برنامه چشم انداز است

معاون اول رئیس جمهور در ادامه جلسه مشترک دولت و مجلس با بیان اینکه علی رغم برخی ادعاها دست یابی به چشم انداز قابل تحقق است ، گفت : قطعا با توجه به توانمندی و امکانات کشور در بخش های مختلف، چشم انداز محقق می شود .

پرویز داوودی با بیان اینکه تحقق چشم انداز به اقتدار در زمینه های مختلف آن بستگی دارد، افزود : امروز در عرصه فرهنگی مشکلی نداریم اما باید مراقب شبیخون های فرهنگی بود که در بودجه سال 87 پیش بینی شده است.

معاون اول رئیس جمهور گفت : در بحث سیاست خارجی و بین المللی نیز با توجه به درایت رهبری انقلاب، پشتوانه مردمی و فرصت شناسی رییس جمهور در شرایط خوبی هستیم که در آخرین آن دستاوردهای سفر دکتر احمدی نژاد به نیویورک و سفر پوتین به تهران و اجلاس خزر بوده است که موفقیت های مهمی حاصل شد .

داوودی در ادامه یادآور شد : عدالت ، خصوصی سازی ، اخلاق و توزیع منابع از جمله دیگر شاخصه های چشم انداز است .

معاون اول رئیس جمهور با رد برخی ادعاها مبنی بر اینکه دولت در صدد اجرای چشم انداز نیست ، گفت : ارایه سهام عدالت، احداث واحدهای مسکونی روستایی ، برق رسانی به روستاهای بالای 20 خانوار ، توسعه مخابرات، تحت پوشش قرار دادن مدد جویان و نیازمندان ، سفرهای استانی ، ایجاد بیمه اجتماعی روستاییان ، رانندگان و خادمان مساجد و تخصیص بودجه ویژه معلولان از جمله فعالیت های دولت در زمینه عدالت است .

داوودی با بیان اینکه در بخش های مختلف اقتصاد ، صنعت و سرمایه گذاری شاهد رشدهای چشمگیر هستیم ، گفت : میزان صادرات از 5/7 میلیارد دلار در سال 83 به 5/13 میلیارد دلار در سال 85 رسیده است .

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به افزایش سرعت اجرای پروژ ه ها و راندمان طرح ها گفت: مجلس در اختصاص بودجه عمرانی با دولت همکاری کند تا پروژه های بیشتری اجرا شود .



انتقاد نماینده اقلیت مجلس از برخی شاخص های اقتصادی

بر اساس این گزارش چند تن از نمایندگان مجلس در نشست مشترک دولت و مجلس به ارایه نظرات خود پیرامون موضوعات گوناگون پرداختند .

نوروز زاده به نمایندگی از اقلیت مجلس شورای اسلامی باانتقاد از برنامه های اقتصادی دولت گفت : کشورمان در جذب سرمایه گذاری خارجی دچار مشکل است. وی صنعت و معدن را موتور توسعه اقتصاد کشور دانست واظهار داشت : با وجود رشد نقدینگی که داشتیم، رشد لازم و کافی را در صنعت و معدن شاهد نیستیم .

وی با اشاره به اینکه انتقادات وی سیاه نمایی نیست ، خاطر نشان کرد : در سال 85 درآمد نفتی افزایش قابل توجهی داشته و در جذب درآمدهای مالیاتی نیز شاهدافزایش هستیم و با احتساب اوراق قرضه و جذب منابع خارجی بایستی شاهد شکوفایی اقتصادی و رشد 8 درصدی باشیم .

در ادامه جلسه خانم نیک صفت ، نماینده مجلس با قدردانی از زحمات رئیس جمهور و دولت بویژه در دستیابی به موفقیت در سفر نیویورک و سخنرانی در دانشگاه کلمبیا گفت : علی رغم همه تلاش ها باور توانمندی بانوان در حد شعار باقیمانده است .

وی افزود : انتظار ما تقویت جایگاه مشاور رییس جمهور و رییس مرکز زنان و امور خانواده و تعامل با دستگاه ها است .

نیک صفت با اشاره به تدوین بودجه سال 87 درخواست کرد دولت بودجه مربوط به زنان بدسرپرست و بی سرپرست را اختصاص دهد.

وی با بیان اینکه در هر عرصه ای که زنان وارد شده اند کشور صاحب موفقیت هایی شده است ، تصریح کرد: باید در ورزش توجه یکسان بین زنان و مردان وجود داشته باشد .

نیک صفت همچنین افزود : کمبود بودجه آموزش و پرورش و دانشگاه ها باید از سوی دولت تامین شود .

وی در ادامه خواستار ایجاد معاونت پرورش و بهداشت در مدارس شد.



باهنر : شان بین المللی کشور افزایش یافته است

بر اساس این گزارش، مهندس محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنانی در نشست مشترک دولت و مجلس ، حجم فعالیت ها و اقدامات جدید دولت را که با مواضع اصولگرایانه و شجاعانه همراه است ، مورد اشاره قرار داد و گفت : لازم می دانیم که از تلاش های بی دریغ دولت تقدیر و تشکل کنیم .

وی با اشاره به سفر ریس جمهور به سازمان ملل و همچنین برگزاری اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر تصریح کرد: این فعالیت ها بسیار گران سنگ است که خیلی ها در دولت و مجلس گذشته آرزوی انجام آن را داشتند که توفیق پیدا نکردند. اقدامات دولت و شخص رییس جمهور ، شأن و مرتبه کشورمان را در صحنه جهانی افزایش داده است .

باهنر با اشاره به دستاوردهای اجلاس خزر گفت : گذشته از بیانیه بسیار مهم و با اهمیتی که در این اجلاس به امضا رسید، تصمیمات و تفاهمات دو جانبه بسیار خوب و مفیدی نیز صورت گرفته است .

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه بر اهمیت و ضرورت برگزاری نشست بین دولت و مجلس برای تقویت تعامل ها تاکید کرد .

وی سفرهای استانی رئیس جمهور را مورد اشاره قرار داد و گفت : امیدواریم از تجربه دور اول سفرها در دور دوم سفرها استفاد شود .

باهنر همچنین با تاکید به ضرورت برگزاری نشست های کارشناسی بین دولت و مجلس گفت : در بحث لایحه بودجه حتما ضروری است که نشست های کارشناسی مشترک بین نمایندگان مجلس و دولت صورت بگیرد . در چنین حالتی قطعا شاهد نتایج بهتر و مفید تری خواهیم بود و این موضوع همچنین به استمرار گفتمان اصولگرایی خواهدانجامید.

دلایل تورم از زبان نادران

در ادامه این نشست، دکتر الیاس نادران با بیان اینکه افزایش شاخص قیمت ها یکی ازدغدغه های اجتماعی و اقتصادی سیاستمداران است ، گفت : تورم در ایران بیشترین فشار را به اقشار کم درآمد وارد می کند.

وی افزود : افزایش شاخصی قیمت ها متاثر از سیاست گذاری ها ، افزایش نقدینگی ، وجود موانع برای سرمایه گذاری اتلاف درآمدهای نفتی ، دیوانسالاری دولتی ، پایین بودن بهره وری و دولتی بودن اقتصاد، تورم ناشی از فشار تقاضا و بروز بیماری هلندی است .

نادران گفت : برای کنترل افزایش شاخص قیمت ها ابتدا باید دنبال مهار تورم بود و نه افزایش طرح های عمرانی .

وی افزود : تحقق عدالت اجتماعی و اجرای اصل 44 و کاهش تصدی گری های دولت از دیگر راهکارهای کاهش تورم و در نهایت کاهش شاخص قیمت ها است .

نادران تصریح کرد : دولت باید دنبال مهار تورم باشد ، زیرا در غیر این صورت فعالیت های دولت در زمینه اجرای عدالت محقق نمی شود .

رئیس مجلس : لایحه خدمات مدیریت کشوری به سرعت اجرا شود

رئیس مجلس با بیان اینکه نهایی شدن لایحه خدمات مدیریت کشوری یکی از موفقیت های مجلس بوده است ، گفت : این لایحه یکی از دستاوردهای بزرگ نظام است که باید با اجرای صحیح این قانون ، کارایی بدنه دولت افزایش یابد .

غلامعلی حداد عادل در ادامه نشست مشترک دولت و مجلس افزود : با اجرای لایحه خدمات مدیریت کشوری ، بی عدالتی ها در مشاغل حذف خواهد شد .

وی گفت : دولت باید آیین نامه های لایحه خدمات مدیریت کشوری را به سرعت اجرا کند .

حداد عادل تصریح کرد : تدوین لایحه اصل 44 از دیگر دستاورهای مجلس است که از همان ابتدا اهتمام ویژه ای از سوی دولت و مجلس برای آن وجود داشت و بدون فوت وقت رسیدگی شد .

رئیس مجلس گفت : برای اولین بار شورای نگهبان به منظور مقایسه یک لایحه ، هم روش قبلی و هم مقایسه با سیاست های کلی را درنظر می گیرد .

دکتر حداد عادل تاکید کرد : لایحه اصل 44 در نظر دارد در عرصه اقتصادی دولتی سبک تر و با نشاط تر با قدرت نظارتی و هدایتی را بوجود بیاورد .

رئیس مجلس در ادامه با اشاره به برخی مشکلات مردم گفت : حل مشکل گرانی بویژه برای طبقات کم درآمد به عنوان پشتیبانان مجلس و دولت با همکاری این دو قوه محقق می شود .

وی افزود : مجلس آمادگی دارد هر قانونی را برای کاهش تورم تصویب کند .

رئیس مجلس با استقبال از روش نوین دولت در روند بودجه نویسی گفت : این راهکار جدید باید برای نمایندگان تبیین شود .

دکتر حداد عادل تصریح کرد: چه دلیلی وجود دارد که این دولت ناموفق بوده است زیرا نه حیف و میل وجود دارد و علاوه بر آن تلاش دولت نهم بسیار زیاد است .

حداد عادل افزود : علاقه مردم در شهرستان های مختلف به توسعه و سازندگی و تلاش دولت در این راستا زیاد است .

وی خاطر نشان کرد: مجلس خود را موظف به کمک به دولت می داند و اگر نقدی نیز وجود دارد از روی کارشناسی است و مجلس می خواهد دولت موفق شود .