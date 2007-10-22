امیر مقدم مسئول روابط عمومی جامعه اسلامی مهندسین در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب، گفت: در جلسه شب گذشته شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین، علاوه بر تصویب این موضوع، بررسی استراتژی چشم انداز 20 ساله این تشکل به پایان رسید.

وی افزود: همچنین در جلسه شب گذشته شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین، رویدادهای سیاسی هفته از جمله استعفای علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

مقدم ادامه داد: اعضای جامعه اسلامی مهندسین، دکتر لاریجانی را فردی فیلسوف، دانشمند، تیزهوش و دیپلماتی موفق دانسته و تصریح کردند که وی در هر مقام و موقعیتی که فعالیت کرده به خصوص در مقام دبیری شورای عالی امنیت ملی، خدماتش بسیار قابل تقدیر است اما پذیرش استعفای لاریجانی توسط احمدی نژاد نیز از حقوق رئیس جمهور است.

درپایان این نشست، اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین، برای موفقیت لاریجانی در مسئولیت های بعدی آرزوی موفقیت کردند.