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۳۰ مهر ۱۳۸۶، ۹:۵۱

استاندار فارس:

عملیات اجرایی بزرگراه شیراز - اصفهان به پایان می رسد

شیراز - خبرگزاری مهر: استاندار فارس گفت: پروژه بزرگراه شیراز - اصفهان تا آذر ماه سال جاری به پایان می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمدرضا رضا زاده صبح امروز در آیین بازدید از روند عملیات اجرایی بزرگراه شیراز - اصفهان افزود: طی سال گذشته 150کیلومتر از پروژه  و 40 کیلومتر دیگر نیز در هفته دولت به بهره برداری رسید.

وی خاطرنشان کرد: از کل مسیر، 40 کیلومتر باقیمانده است که امیدواریم تا آذر ماه به بهره برداری برسد.

استاندار فارس اظهار داشت: بعد از افتتاح کامل پروژه و جدا شدن مسیر رفت و برگشت، عملیات اجرایی کمربندی شهر آباده که در این مسیر قرار دارد نیز آغاز خواهد شد.

رضا زاده با بیان این که بخشی از مسیر شیراز - اصفهان نیز با احداث دو تونل اصلاح می شود، یادآور شد: عملیات اجرایی یکی از تونل ها به پایان رسیده و تونل دوم نیز در دست احداث است.

وی بیان داشت: اعتبارات بزرگراه  شیراز - اصفهان از محل ردیف اعتباری که به کل مسیر تهران - شیراز اختصاص داده شده تامین می شود که با پیگیری های به عمل آمده اعتبارات قطعه شیراز - اصفهان افزایش یافته است.

کد مطلب 572503

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