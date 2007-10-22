30 هزار ورزشکار سازمان یافته در زنجان فعالیت می کنند

ایرج رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: این تعداد ورزشکار در قالب 297 هیئت ورزشی و در 48 رشته فعالیت می کنند.

وی با یادآوری این که در حال حاضر، ‪ ۱۶‬درصد جمعیت یک‌ میلیون نفری استان زنجان ورزش می‌کنند، پیش ‌بینی کرد: این میزان تا پایان برنامه‌ چهارم توسعه به ‪۲۰‬ درصد افزایش یابد.

رحمانی با عنوان این که تنها هشت رشته ورزشی در استان زنجان در حد حرفه ای فعالیت نمی کنند، ادامه داد: این هشت رشته به دلیل کمبود امکانات همچنین فضای مورد نیاز به صورت حرفه ای فعالیت نمی کنند.

رحمانی ورزش های اتومبیل رانی، چوگان، کبدی، گلف و بیس بال و چند رشته دیگر را از هیئت های غیرفعال خواند.

وی در ادامه از کسب 227 مدال قهرمانی کشوری توسط ورزشکاران زنجانی در رشته های مختلف خبر داد و اظهار داشت: ورزشکاران زنجانی در رشته های مختلف حضور چشمگیری در رقابت های کشوری داشتند و توانستند در این راستا عملکرد مطلوبی داشته باشند.

مدیرکل تربیت بدنی استان زنجان همچنین با اشاره به میزبانی استان زنجان از 42 رقابت قهرمانی کشوری خاطرنشان کرد: استان زنجان در شش ماهه اول امسال پذیرای 9 هزار و 654 ورزشکار در13 رشته ورزشی بود که مهمترین این رقابت ها، المپیاد کارکنان دولت، ایرانیان و رقابت های کونگ فوی قهرمانی جهان بود

رحمانی حضور123ورزشکار استان زنجان در ارودهای تیم ملی و کسب 63مدال آسیایی، بین المللی و جهانی را از دیگر افتخارات ورزش استان زنجان طی سال جاری دانست.