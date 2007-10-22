30 هزار ورزشکار سازمان یافته در زنجان فعالیت می کنند

ایرج رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: این تعداد ورزشکار در قالب 297 هیئت ورزشی و در 48 رشته فعالیت می کنند.
وی با یادآوری این که در حال حاضر، ۱۶درصد جمعیت یک میلیون نفری استان زنجان ورزش میکنند، پیش بینی کرد: این میزان تا پایان برنامه چهارم توسعه به ۲۰ درصد افزایش یابد.
رحمانی با عنوان این که تنها هشت رشته ورزشی در استان زنجان در حد حرفه ای فعالیت نمی کنند، ادامه داد: این هشت رشته به دلیل کمبود امکانات همچنین فضای مورد نیاز به صورت حرفه ای فعالیت نمی کنند.
رحمانی ورزش های اتومبیل رانی، چوگان، کبدی، گلف و بیس بال و چند رشته دیگر را از هیئت های غیرفعال خواند.
وی در ادامه از کسب 227 مدال قهرمانی کشوری توسط ورزشکاران زنجانی در رشته های مختلف خبر داد و اظهار داشت: ورزشکاران زنجانی در رشته های مختلف حضور چشمگیری در رقابت های کشوری داشتند و توانستند در این راستا عملکرد مطلوبی داشته باشند.
مدیرکل تربیت بدنی استان زنجان همچنین با اشاره به میزبانی استان زنجان از 42 رقابت قهرمانی کشوری خاطرنشان کرد: استان زنجان در شش ماهه اول امسال پذیرای 9 هزار و 654 ورزشکار در13 رشته ورزشی بود که مهمترین این رقابت ها، المپیاد کارکنان دولت، ایرانیان و رقابت های کونگ فوی قهرمانی جهان بود
رحمانی حضور123ورزشکار استان زنجان در ارودهای تیم ملی و کسب 63مدال آسیایی، بین المللی و جهانی را از دیگر افتخارات ورزش استان زنجان طی سال جاری دانست.
وی اعلام این که استان زنجان به لحاظ برگزاری مسابقات مختلف، شایستگی های خود را نشان داده است از تلاش استان برای گرفتن میزبانی یکی از رقابت های کاراته، بسکتبال، تکواندو، کشتی یا بدمینتون دهه فجر خبر داد.
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