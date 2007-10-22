معضل افزایش طلاق به شهرستانهای کوچک هم رسیده است

سید مرتضی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : بررسی ها نشان می دهد آمار طلاق به دلایل مختلف رو به افزایش است و آنچه باعث نگرانی است و ضرورت بررسی و ریشه یابی علل این امر را دو چندان می کند افزایش این آمار در شهرستانهای کوچک است .

وی با تاکید بر اینکه باید تا حد امکان مانع از اجرای سریع طلاق در محاکم خانواده شد تصریح کرد: علاوه بر مسائل و مشکلات مالی و عدم تفاهم میان زوجین ، شاید سهولت در صدور حکم طلاق نیز یکی از عوامل افزایش این آمار در سطح جامعه باشد .

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت : باید شرایطی تعیین شود که طلاق ها به سهولت انجام نشود و سعی شود زوجین به زندگی مشترک خود ادامه دهند .

موسوی به افزایش طلاق در شهرستانها اشاره کرد و گفت : برخی تصور می کنند که در شهرهای کوچک و شهرستانها، معضل طلاق افزایش نداشته است، در حالی که به دلیل بیکاری و مشکلات اقتصادی در این جوامع نیز با افزایش طلاق مواجه هستیم.

وی تصریح کرد : دستگاهها و نهادهای مسئول باید دلایل این امر را به صورت جدی مورد ارزیابی قرار دهند و این موضوع را ساده و بی اهمیت ندانند چراکه می تواند پدید آوردنده آسیب های اجتماعی بسیاری در جامعه باشد.