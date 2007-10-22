به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیک نیوز، هدف از برگزاری کارگاه " آموزش و مفهوم محیط زیست از منظر اسلام" ارائه دیدگاه اسلام در مورد مسائل زیست محیطی، وظیفه مسلمانان در رابطه با آن و ارتقاء حمایتهای رسانه های گروهی از محیط زیست اعلام شده است.

آموزش جلوگیری از تعرض به محیط زیست از منظر اسلام، ارائه واقعیت محیط زیست از طریق رسانه های گروهی سمعی و بصری مختلف، تبیین قدرت و توان رسانه ها در مبارزه با تعرض به محیط و آموزش نگهداری از محیط زیست طی این همایش مورد بررسی قرار می گیرند.

این کارگاه که 30 مهر تا 4 آبان ماه در مصر برگزار می شود، کشورهایی چون مغرب، لبنان، لیبی، مصر، تونس، فلسطین، موریتانیا، اردن و سودان در آن شرکت می کنند .