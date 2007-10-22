  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۳۰ مهر ۱۳۸۶، ۹:۵۵

کارگاه "محیط زیست از منظر اسلام" در مصر برگزار می‌شود

کارگاه "محیط زیست از منظر اسلام" در مصر برگزار می‌شود

سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) کارگاه " محیط زیست از منظر اسلام" را 30 مهر تا 4 آبان ماه در قاهره برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیک نیوز، هدف از برگزاری کارگاه " آموزش و مفهوم محیط زیست از منظر اسلام" ارائه دیدگاه اسلام در مورد مسائل زیست محیطی، وظیفه مسلمانان در رابطه با آن و ارتقاء حمایتهای رسانه های گروهی از محیط زیست اعلام شده است.

آموزش جلوگیری از تعرض به محیط زیست از منظر اسلام، ارائه واقعیت محیط زیست از طریق رسانه های گروهی سمعی و بصری مختلف، تبیین قدرت و توان رسانه ها در مبارزه با تعرض به محیط و آموزش نگهداری از محیط زیست طی این همایش مورد بررسی قرار می گیرند.

این کارگاه که  30 مهر تا 4 آبان ماه در مصر برگزار می شود، کشورهایی چون مغرب، لبنان، لیبی، مصر، تونس، فلسطین، موریتانیا، اردن و سودان در آن شرکت می کنند .

کد مطلب 572520

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها