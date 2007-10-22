احیای میراث 3 هزار ساله ایرانیان در جشن ملی میدان نقش جهان

حمزه ایلخانی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص برگزاری بازی نمادین چوگان در جشن ملی میدان نقش جهان اصفهان، افزود: کاربری میدان نقش جهان را سالهاست که تغییر داده اند به همین دلیل فضای کافی برای برگزاری بازی چوگان در آنجا وجود ندارد، اما می شود یک بازی نمادین درحوض داخل میدان اجرا کرد.

وی با اشاره به اینکه استانداردهای میدانهای چوگان دنیا براساس این میدان است ، ادامه داد: از زمان تیموریان بازی چوگان در میدان نقش جهان انجام می شده و هنوز هم دروازه های چوگان در 2 طرف میدان وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: همه دنیا چوگان را با نام ایران می شناسند که مرکزیت آن در اصفهان بوده است.

رئیس فدراسیون چوگان تاکید کرد: میدانی در روم است که درمقایسه با میدان نقش جهان صفر است و آخر هفته در آن مسابقات اسب دوانی انجام می شود.

وی تأکید کرد: براساس مطالعات انجام شده ، برگزاری بازی چوگان باعث افزایش 17 برابری تعداد گردشگران می شود.

ایلخانی زاده گفت: برگزاری نمادین بازی چوگان با 3 هزار سال قدمت باعث احیای سنت ، فرهنگ و میراث گذشته ایرانیان می شود.

وی افزود: تمام شعرای ما اشعار متعددی در ارتباط با چوگان دارند و این امر ارزش فرهنگی این بازی را دو برابر می کند.

رئیس فدراسیون چوگان اظهار داشت: جشن ملی میدان نقش جهان از 18 تا 24 آبان ماه برگزار می شود و بازی نمادین چوگان نیز قرار است در روز پایانی این جشن اجرا شود.