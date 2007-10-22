روابط عمومی ‌های صنعت‌ باید به کلید تجارت خارجی و صادرات تبدیل شوند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سعید گرگبندی صبح امروز در ششمین نشست تخصصی شورای روابط عمومی‌های صنعت‌ استان مرکزی در محل پتروشیمی اراک افزود: روابط عمومی ها با توانمند کردن خود می توانند نقش کلیدی در توسعه تجارت و ارتقا مجموعه خود داشته باشند.

وی نبود علامت مشترک تولید در استان مرکزی را یک نقص خواند و اظهار داشت: رفع این نقیصه استان را به سمت تولید با کیفیت و ارتقاء صادرات در بازارهای خارجی سوق می دهد.

این مسئول بیان داشت: استان مرکزی دومین قطب صنعتی مادر و چهارمین قطب صنعت کشور است و تشکیل شورای هماهنگی روابط عمومی‌ های صنعت گامی موثر در تقویت جایگاه صنعت این منطقه است.

وی خاطرنشان کرد: روزآمدی صنعت و ارتقای مستمر دانش فنی با ارتباط هدفمند دانشگاه و صنعت میسر می‌شود و اتاق بازرگانی اراک آمادگی کامل را برای مساعدت در این بخش دارد.

گرگبندی بیان داشت: سرمایه اصلی در صنعت، آموزش، پژوهش و نیروی انسانی کارآمد است و باید فرهنگ توجه به سرمایه‌ های فکری به جای سرمایه های مادی در کشور تقویت شود.

وی، توسعه‌حضور مستمرصنایع استان در نمایشگاه های خارجی و معرفی توانمندی های تولیدی این منطقه را امری جدی دانست که نیازمند برنامه‌ ریزی است.

مدیرکل دفتر روابط عمومی و بین ‌الملل استانداری استان مرکزی نیز در این نشست عنوان کرد: دبیرخانه شورای اطلاع رسانی استان تشکیل شده و شورای روابط عمومی ‌های صنعت به عنوان بازوی اصلی آن جایگاه ویژه دارد.

غلامعلی نظیری افزود: روابط عمومی‌های صنعت نقش محوری در برنامه‌ ریزی استراتژیک تولید دارند و باید در کنار کارفرمایان و با کارفرمایان دیده شوند.

مدیر مجتمع پتروشیمی اراک نیز یادآور شد: ارتباط موثر صنعت با مشتریان تجاری، مردم و تشکل های زیست محیطی از طریق روابط عمومی آگاه و برنامه محور مهیا می‌ شود.

پرویز حمیدی افزود: پتروشیمی اراک در فعالیت 14 ساله و در کنار تولید هجده گانه محصولات نهایی همواره، ارتقای دانش فنی و توسعه تولید را در برنامه داشته و روابط عمومی نیز در موفقیت این برنامه ‌ها سهیم بوده است.

در این نشست تخصصی علاوه بر ارائه گزارش کمیته‌ های پنچگانه تخصصی شورای پیگیری امور برگزاری نمایشگاه بین ‌المللی صنعت در اراک، تقویت تورهای صنعتی، آموزش های کارشناسان روابط عمومی های صنعت و تشریح اهداف دو همایش ملی دیپلماسی اقتصادی و نقش صنعت در توسعه بازرگانی اراک تشریح شد.

همچنین در این نشست اداره کل تعاون استان مرکزی، شرکت لجور و اتاق بازرگانی اراک به عضویت دایمی شورای صنعت درآمدند.