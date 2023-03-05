خبرگزاری مهر - گروه استانها: حضور مسئولین در جمع جوانان و گفتگوی صریح و بی واسطه با آنان همواره نه تنها خواسته مقام معظم رهبری از مسئولین بوده بلکه خود معظم له به این اصل مهم پایبند هستند و شاید بتوان یکی از مهمترین دیدارهای مقام معظم رهبری در طول سال را دیدار با جوانان دانست.
پیاده سازی این مشی و این نگاه مهم در بدنه اجرایی کشور بدون شک نتایج بزرگی در پی دارد و دیدار بی واسطه با جوانان میتواند ثمرات زیادی را برای کشور به دنبال داشته باشد.
هفته جوان فرصتی شد تا اعلایی استاندار قزوین در دیداری بی واسطه با بیش از ۲۰۰ جوان استان قزوین به گفتوگو نشسته و به صحبتهای آنان پاسخ دهد.
در این دیدار که شنبه شب انجام شد و بیش از ۴ ساعت به طول انجامید ۵۰ جوان از طیفهای مختلف سوالات خود را در حوزههای مختلف به صورت صریح با استاندار قزوین مطرح کردند.
مسائلی همچون درمان و سلامت، پروژههای عمرانی، مسائل سیاسی و انتصابات در استان و مسائل فرهنگی و آموزشی از مهمترین دغدغههایی بود که با استاندار قزوین مطرح شد.
محمدمهدی اعلایی استاندار قزوین نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه فلسفه برگزاری این نشست شنیدن دغدغه جوانان است اظهار کرد: امروز ما اینجا گرد همنشستیم تا به مسائل مختلف از نگاه شما بپردازیم و پیگیر مسائلی باشیم که از دایره پیگیری ما مغفول مانده است و بدون شک صحبتهای امروز شما در جهتگیریها و تصمیمگیریهای استان اثرگذار خواهد بود.
استفاده از جوانان یک دغدغه مهم برای استان است
وی در پاسخ به دغدغه جوانان در خصوص انتصابات مسئولین و مدیران استانی بیان کرد: دغدغه بهکارگیری جوانان و توجه به توانمندیها اولویت اصلی کار ما بوده است و جوانان در حوزه مشورتی و انتصابات دستگاهها نقش پررنگی داشتند که البته این امر از تأکید رهبر انقلاب مبنی بر سپردن کارها به جوانان و ضرر نکردن این فرآیند نشأت میگرفت.
استاندار قزوین ادامه داد: معنای این جمله آن است که زمانی که جوانان مسئولیت و فرصتی را به عهده میگیرند حتی اگر به مقصد نرسند بازهم سرمایه تجربی برای آنها لحاظ خواهد شد که این مسئله در مسیر کشور ضرر محسوب نمیشود بلکه بهعنوان یک تجربه سرمایه انسانی لحاظ خواهد شد.
این مسئول تصریح کرد: درصد بهکارگیری جوانان در استان قزوین نسبت به سایر استانها در جایگاه خوبی قرار دارد و ما تلاش کردیم در انتصابات شرایطی را که امکان اجرایی داشته و افرادی که شایستگی و توانمندی مدیریتی و رسیدن به اهداف سازمانها را به عهدهدارند در جایگاه مسئولیتی قرار دهیم که البته این امر در قالب انعقاد قرارداد دائم نیست که این نشان میدهد امکان تعویض مسئول در صورت کمکاری وجود دارد.
وی در پاسخ به دغدغه آموزشی و کسب مهارت دانشجویان که در قالب سوالات متعدد و مسائل گوناگون مطرحشده بود بیان کرد: مسئله آموزشوپرورش را نهتنها در مقطع ابتدایی بلکه در نظام کلی آموزش و چهبسا در سطح عالی باید مورد بررسی قرار داد.
وی تأکید کرد: بارها تأکید شده که در آموزشوپرورش از اقدامات کلیشهای پرهیز شود و با کشف استعدادهای موجود در آموزشوپرورش به سمت تحول در این مسیر برویم.
اتفاقات ماههای اخیر نشان داد در آموزش و پرورش مشکل داریم
اعلایی بابیان اینکه نیروهای جوان و خلاق باید برای مدیریت مدارس انتخاب شوند گفت: وقایع اخیر نشان داد که در آموزشوپرورش نقایصی وجود دارد که اتفاقاً آسیبزا است و باید در این حوزه اقدامات اساسی صورت گیرد.
وی اضافه کرد: در کشورهای دیگر بهداشت و درمان و آموزشوپرورش جزو مسائلی هستند که در آخرین اولویتها برونسپاری میشوند اما در کشور ما این اقدام بهصورت معکوس انجام شد و آموزشوپرورش اولین نهادی بود که خصوصیسازی شد.
وی با تأکید بر اینکه ما بارها خواستیم از نخبگان معلم برای تصمیمگیریها استفاده کنیم تصریح کرد: در شورای آموزشوپرورش تأکید ما بر این است که از نیروهای نخبه اخلاق استفاده کنیم و با توجه به اینکه سیستم ما فرد محور بوده بتوانیم از همین فرایند بهدرستی بهره ببریم حالآنکه وقایع اخیر نشان داد در حوزه آموزشوپرورش دچار نواقصی هستیم که این مسئله بیشتر ما را ترغیب میکند تا نسبت به این نظام مهم و اساسی اقدامات لازم را انجام دهیم.
این مسئول تشریح کرد: در صحبتها به مناسب نبودن محتوای درسی دانش آموزان و چهبسا فرهنگیان اشاره شد که متأسفانه این امر قابل انکار نیست چنانچه نهتنها دانش آموزان بلکه فرهنگیان نیز از مطالب و مسائل جامع و مناسبی برای تحصیل استفاده نمیکنند این مسئله نیز نیازمند پیگیری است.
وی بابیان اینکه باید در جامعه هدف، فهم و نظام تشخیص مشترک تشکیل شود عنوان کرد: در حوزه رسانه استان مشکلاتی وجود دارد و باوجود اینکه در استان ظرفیتهای رسانه پذیر زیادی وجود دارد و از طرف دیگر در شرایط فعلی ایجاد رسانه دشواری سابق را ندارد، جنبشهای تحولآفرین و پیشران اجتماعی در قالب رسانه میتواند شکل بگیرد.
رسانهها باید به دنبال بالابردن مشارکت اجتماعی باشند
این مسئول با تأکید بر اینکه رسانه فقط به معنای مطالبه گری از مسئولان نیست و باید موضوعاتی مانند بالا بردن مشارکت اجتماعی و غیره را دنبال کند بیان کرد: ایجاد یأس، نا امیدی، منفیبافی و منفی نگری در جامعه هنر نیست و موضوعات باید در کنار استراتژی و هدف دنبال شود و هرکسی که میخواهد داعیهدار رشد و تحول در جامعه باشد اول خودش باید به این موضوع دست پیدا کند و جامعه جوان باید برای خود برنامهریزی داشته باشد تا تحول اجتماعی را ایجاد کند.
وی افزود: جوانان همفکر و دغدغهمند علاوه بر راهاندازی رسانه میتوانند با تشکیل ساختار و پیشبرد هدفمند امور در قالب سازمانهای مردمنهاد هم موضوعات را دنبال کنند تا به نتیجه برسند.
اعلایی با اشاره به اینکه ما نیازمند رسانههای تخصصی هستیم و باتوجه به ظرفیت صنعتی و کشاورزی باید رسانههای تخصصی نیز راهاندازی کنیم گفت: نباید داشتهها را نادیده گرفت، چراکه دشمن به دنبال نا امیدی و دوقطبی سازی در جامعه است و باید در یک بستر فرهنگی متعالی در کنار هم قرار گرفته و مسائل و مشکلات را برطرف کنیم.
وی مطرح کرد: دشمن در فضاهای ترکیبی به دنبال دوقطبی سازی سیاسی و اعتقادی است که در این میان ما باید در بستر فرهنگی پیشرو و متعالی در کنار یکدیگر قرار بگیریم و مسائل را دنبال کنیم.
مقام عالی دولت در قزوین با اشاره به مسائل مرتبط به تسهیلات عنوان کرد: مسئله اشتغال و مسکن در سطح کشور بهعنوان ابر مسئله مطرح میشود و نیازمند راهکارهای عمیق و کلانتر است اما این به این معنا نیست که در سطح استانی پیگیریهای این مسئله انجام نشود.
این مسئول ادامه داد: در سطح استانی لازم است ظرفیتهای اشتغال بهخصوص در حوزه گردشگری که با نقطه تعادلی خود فاصله دارد احیا شود همچنین در حوزه ظرفیت تکمیلی کشاورزی و مدیریت منابع آب برنامهریزیهای لازم انجام شود.
وی بیان کرد: در خصوص تسهیلات اشتغال و ازدواج گزارشهایی توسط بانکها در یک مدتزمان معین تشریح میشود اما باید به این نکته توجه داشت که میزان متقاضی در این عرصه بسیار است و از سوی دیگر تأمین منابع نیز با مشکلاتی همراه است که البته این مشکلات باید مرتفع شود.
اعلایی با تأکید بر اینکه استخدام معلولین و امور آنها باید بهصورت قانونی در دستور کار قرار بگیرد عنوان کرد: در خصوص مسئله مالی خبرنگاران نیز صحبتهایی مطرح شد، بنگاه رسانه مالی تأثیر بسزایی در وضعیت معیشت خبرنگار و چهبسا تولیدات دارد که لازم است اقتصاد رسانه نیز موردتوجه قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه در حوزه شهرداری شهرها انتخاب ما بر اساس قانون است گفت: پیشفروش خودرو نیز دغدغههای جدی ما است و در این حوزه برنامهریزیهای انجام شده و برخی مجموعهها نیز به تازگی مورد پیگیری دستگاه قضا قرار گرفتند.
این مسئول عنوان کرد: پروژههای ویژه فرودگاه نیز در حال پیگیری است و سرمایهگذاری بخش خصوصی در این حوزه در حال انجام است تا فرودگاه کشاورزی استان به فرودگاه مسافری و باری نیز تغییر میکند.
وی ادامه داد: در خصوص راهاندازی مترو قزوین در سفر ریاست جمهوری بنا شد تا این مسئله مطالعه شود و برای آن نیز اعتباری در نظر گرفته شد که اگر نتیجه مطالعه با توجیه فنی و اقتصادی داشته باشد برای آن نیز اقداماتی انجام خواهد شد.
وی ابراز کرد: هیچ پروژه متوقف شده بیمارستانی در استان وجود ندارد و تا ۲ سال آینده اتفاقات خوبی در حوزه بهداشت و درمان در حوزه زیرساختها اتفاق خواهد افتاد.
وی در پایان گفت: باوجود مسائل مختلف ما نباید داشتههای خود را نادیده بگیریم زیرا این عمل از اهداف اصلی دشمن محسوب میشود از سوی دیگر باید به این توجه داشته باشیم که ما میتوانیم بهراحتی و بدون نگرانی مسائل خود را با مسئولان استانی و چهبسا کشوری مطرح کنیم این امر خود یکی از برکات نظام جمهوری اسلامی که باید آن را قدر بدانیم.
قزوین بهشت زمینخواران شناخته میشد
مهدی رجحانی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: در ابتدای آغاز به کار ما با مسائل مختلف زمینخواری بهخصوص در حوزه طرح هادی مواجه بودیم و متأسفانه استان بهعنوان بهشت زمین خاری شناخته میشد.
معاون هماهنگی عمرانی امور استاندار ابراز کرد: عدهای از طریق بازی با مجوزها، هزاران تولید ثروت را برای خود رقم زدند و این افراد برای روستاهایی که خالی از سکنه بوده، طرح هادی تعریف و زمینها را در جهت منافع خود ساختوساز کرده و پولهای کلانی دریافت کردند.
وی افزود: در همان ابتدای کار تغییر کاربری زمین کشاورزی به مسکونی مواجه بودیم که تمام این اتفاقات به نحو به نفع افراد خاصی رقم میخورد اقدامات اولیه برخی از این موارد متوقف شد.
معاون عمرانی استاندار قزوین در پایان بابیان اینکه برخی تخلفات گذشته در زمینه ساختوساز ذیل مصوبه ماده ۵ در استان اتفاق انجام میشد، گفت: پیشازاین مصوبه مذکور با دستور رئیس جلسه محقق میشد اما در حال حاضر بهصورت رأیگیری انجام و مراحل کار به یک اتاق شیشهای تبدیل شده که بهطور آنلاین برای همه افراد قابل دسترس است.
وی با تأیید تأکید بر اینکه در خصوص زمینهای ارنجک و باراجین مسائلی وجود دارد تشریح کرد: در خصوص بیمارستان هزار تختخوابی نیز جلسات متعدد این تشکیل شده و عامل اصلی توقف این پروژه همشهریانی هستند که بدون ادله و مستندات حقوقی ادعاهای در زمینههای مختلف دارند.
وی ادامه داد: در راستای اقناعی همشهریان نیز جلسات مختلفی برگزارشده اما همچنان این فرایند ادامه دارد و بهمراتب نیز پیگیری ما ادامه خواهد داشت.
این مسئول ابراز کرد: اقدامات خوبی در حوزه ساخت بیمارستان انجام شده و اگر فرآیند پیش رو طی سه الی چهار سال آینده محقق شود رتبه کشوری ما در این بخش از جایگاه سیام به رتبههای اول ترفیع پیدا میکند.
وی ابراز کرد: احداث بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی مجدد آغاز شده، اعتبار یک هزارمیلیاردی این طرح از مصوبات سفر اخیر رئیسجمهور به استان است ولی اعتبار بیشتری برای تکمیل آن نیاز است و به دنبال جذب منابع تکمیلی هستیم.
این مسئول بابیان اینکه طرح توسعه بیمارستان شهید رجایی در حال اتمام است گفت: فرایند جابجایی بیمارستان ۲۲ بهمن انجام شده و در رابطه با توسعه بیمارستان بوعلی نیز جلساتی برگزار شده است.
۱۵۰ تخت به بیمارستان آبیک اضافه میشود
وی با تأکید بر اینکه بیمارستان آبیک بهزودی کلنگ زنی میشود تصریح کرد: طی جلساتی که با شهرداری آبیک برگزار شد ۱۵۰ تخت به بیمارستان این شهر اضافه میشود.
وی با تأکید بر اینکه ساخت یک بیمارستان نظامی هم در دست پیگیری است عنوان کرد: برج خلیجفارس یک ساختمان معیوب است که سالهای قبل ساختهشده و مالک هم به رفع معایب تمکین نمیکند که البته بخشی از مشکلات آن مرتفع شده است.
رجحانی در پایان گفت: سختگیریهای ما در خصوص برج خلیجفارس بابت حفظ جان مردم است از سوی دیگر ملاحظه حقوق کسبوکارها در آن لحاظ شده است و اگر ما خیلی سختگیرانه برخورد میکردیم باید این برج تخلیه میشد.
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