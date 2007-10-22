فضا میزبان همزمان دو فرمانده زن خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر ، با احتساب پرتاب شاتل دیسکاوری که فردا صورت خواهد گرفت، برای نخستین بار در تاریخ 50 ساله ماموریت های فضایی ناسا، دو زن به طور همزمان رهبری ماموریت های فضایی جداگانه ای را بر عهده خواهند داشت.

پگی ویتسون، فضانورد زنی بود که هفته گذشته وارد ایستگاه فضایی بین المللی شده تا فرماندهی این آزمایشگاه بزرگ را برای دوره بعدی بر عهده داشته باشد.

از سوی دیگر اگر همه چیز طبق برنامه پیش رود، شاتل دیسکاوری و هفت خدمه آن به فرماندهی پاملا ملوری از فضانوردان زن برجسته ناسا راهی سفر 14 روزه فضایی به ایستگاه فضایی بین المللی خواهد شد.

این فرمانده زن گفت: این رویدادی بزرگ و ویژه برای ماست و فکر می کنم حضور همزنان دو فرمانده زن در فضا رویداد مهم و برجسته ای باشد.

دیسکاوری قرار است ساعت 10 و 38 دقیقه فردا صبح ( به وقت مرکزی ) از مرکز فضایی کندی راهی فضا شود. تا روز گذشته مهندسان ناسا هیچ مشکلی را گزارش نکرده اند و البته پیش بینی های جوی شانس 60 درصدی را برای پرتاب مناسب شاتل قایل شده است.

این ماموریت سومین حضور پاملا ملوری در فضا خواهد بود اما این بار و برای نخستین بار به عنوان فرمانده شاتل راهی فضا خواهد شد. هشت سال پیش کالینز نخستین زنی بود که فرماندهی شاتل را بر عهده گرفت.