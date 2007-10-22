مردم مازندران استحقاق خیزش علمی را دارند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی پیش از ظهر امروز در آیین افتتاح مجتمع دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری افزود: مازندران مردمان مستعدی برای علم آموزی و عالم پروری دارد.

وی خاطرنشان کرد: این استان در گذشته، حال و آینده با وجود و تربیت عالمان دینی در جهان حرفی برای گفتن دارند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به این که نهضت علمی و شیعی ایران در مازندران پایه گذاری شده است، بیان داشت: دانشگاه آزاد اسلامی سهم بزرگی در ایجاد، پایه و اساس این خیزش علمی داشته است.

رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی با بیان این که این دانشگاه در مازندران تاکنون 55 هزار دانشجو فارغ التحصیل کرده استف یاد آور شد: باید ادامه فضای دانشجویی در دانشگاه آزاد به 10 هزار متر مربع برسد.

وی عنوان کرد: باید سرانه فضای آموزشی و اداری دانشگاه آزاد اسلامی به 80 هزار متر مربع برسد تا در حالت ایده آل قرار گیریم.

هاشمی رفسنجانی با بیان این که همه برنامه های توسعه ای در کشور برای تولید علم و توسعه دانایی است، یادآور شد: امروز ایران ریزه خوار بسیاری از مسائل علمی از برخی کشورهای دنیاست.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پایه مهم حرکت به سوی توسعه جهانی را در گرو توسعه انسانی بر شمرد و افزود: دانشگاه آزاد اسلامی به تقاضایی که دولت برای باربری علمی و جذب افرادی که برای ادامه تحصیل در مدارج علمی برنامه ریزی داشته اند کمک کار بوده است.

به گفته وی تاکنون دانشگاه آزاد اسلامی توانسته با ایجاد 10 میلیون متر مربع فضای آموزشی و اداری،‌ دو میلیون فارغ التحصیل را از این دانشگاه خارج کند.