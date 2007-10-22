شرکت توسعه گردشگری در خراسان شمالی تاسیس می شود

میرعلم رجعتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاسیس این شرکت در راستای اجرای اصل 44 و فعال کردن بخش خصوصی در این سازمان، توسط سازمان مرکزی صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: هدف از تاسیس این شرکت ایجاد تعامل دو جانبه و فراهم کردن شرایط مشارکت بخش خصوصی، تشویق و ترغیب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و سوق دادن به سرمایه گذاری در توسعه صنعت گردشگری استان است.

رجعتی بیان داشت: بیش از 65 درصد از سهام این شرکت به بخش خصوصی واگذار می شود.

وی خاطرنشان کرد: از برنامه های آینده این معاونت به زمینه سازی زیر ساخت های گردشگری و ارائه تسهیلات ویژه به سرمایه گذاران در اجرایی کردن مصوبات هیئت دولت خواهد بود.