  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۳۰ مهر ۱۳۸۶، ۱۴:۰۰

شرکت توسعه گردشگری در خراسان شمالی تاسیس می شود

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاون سرمایه گذاری و طرح های سازمان میراث فرهنگی خراسان شمالی از تاسیس شرکت توسعه گردشگری در استان خبر داد.

میرعلم رجعتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:  تاسیس این شرکت در راستای اجرای اصل 44 و فعال کردن بخش خصوصی در این سازمان، توسط سازمان مرکزی صورت می گیرد.

 

وی اظهار داشت: هدف از تاسیس این شرکت ایجاد تعامل دو جانبه و فراهم کردن شرایط مشارکت بخش خصوصی، تشویق و ترغیب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و سوق دادن به سرمایه گذاری در توسعه صنعت گردشگری استان است.

 

رجعتی بیان داشت: بیش از 65 درصد از سهام این شرکت به بخش خصوصی واگذار می شود.

 

وی خاطرنشان کرد: از برنامه های آینده این معاونت به زمینه سازی زیر ساخت های گردشگری و ارائه تسهیلات ویژه به سرمایه گذاران در اجرایی کردن مصوبات هیئت دولت خواهد بود.

کد مطلب 572561

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها