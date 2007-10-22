ایران بر ازبکستان غلبه کرد / آرژانتین و برزیل قدرتنمایی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال کشورمان در دومین دیدار خود در مسابقات فوتسال "گرند پری" برزیل روز گذشته به مصاف ازبکستان رفت و با برتری 2 برصفر مقابل این تیم جایگاه خود را در صدرجدول گروه B استحکام بخشید.

از دیگر نتایج جالب توجه روز دوم رقابت ها می توان به برتری 18 بر صفر برزیل مقابل کانادا و پیروزی 15 بریک آرژانتین مقابل شیلی اشاره کرد. نتایج روز نخست مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل به شرح زیر است:

ازبکستان صفر- ایران 2

کانادا صفر- برزیل 18

پاراگوئه 4 - اسلوونی 4

موزامبیک 2 - بلژیک 4

مجارستان 4 - اروگوئه 2

شیلی یک - آرژانتین 15

آنگولا 2 - هلند 2

جدول رده بندی گروه های چهارگانه در پایان دیدارهای روز دوم به شرح زیر است:

گروه A :

1- برزیل 6 امتیاز- تفاضل گل 29+، 2- بلژیک 6 امتیاز- تفاضل گل 9+، 3- موزامبیک بدون امتیاز- تفاضل گل 13-، 4- کانادا بدون امتیاز- تفاضل گل 25-

گروه B :

1- ایران 6 امتیاز، 2- اسلوونی 2 امتیاز، 3- ازبکستان یک امتیاز- تفاضل گل 2-، 4- پاراگوئه یک امتیاز- تفاضل گل 2-

گروه C :

1- آرژانتین 3 امتیاز- تفاضل گل 14، 2- مصر 3 امتیاز- تفاضل گل 9+، 3- شیلی بدون امتیاز

* به دنبال انصراف تیم پرو از ادامه حضور در مسابقات فوتسال "گرند پری" برزیل نتیجه دیدار نخست این تیم مقابل آرژانتین در رده بندی گروه C محاسبه نشده است.

گروه D :

1- مجارستان 4 امتیاز، 2- اروگوئه 3 امتیاز، 3- هلند 2 امتیاز، 4- آنگولا یک امتیاز