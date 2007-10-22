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۳۰ مهر ۱۳۸۶، ۱۰:۲۰

/ جام جهانی کوچک فوتسال/

ایران بر ازبکستان غلبه کرد / آرژانتین و برزیل قدرتنمایی کردند

ایران بر ازبکستان غلبه کرد / آرژانتین و برزیل قدرتنمایی کردند

تیم ملی فوتسال کشورمان دومین دیدار خود در مسابقات فوتسال "گرند پری" برزیل را با پیروزی مقابل ازبکستان پشت سر گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال کشورمان در دومین دیدار خود در مسابقات فوتسال "گرند پری" برزیل روز گذشته به مصاف ازبکستان رفت و با برتری 2 برصفر مقابل این تیم جایگاه خود را در صدرجدول گروه B استحکام بخشید.

از دیگر نتایج جالب توجه روز دوم رقابت ها می توان به برتری 18 بر صفر برزیل مقابل کانادا و پیروزی 15 بریک آرژانتین مقابل شیلی اشاره کرد. نتایج روز نخست مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل به شرح زیر است:
ازبکستان صفر- ایران 2
کانادا صفر- برزیل 18
پاراگوئه 4 - اسلوونی 4
موزامبیک 2 - بلژیک 4
مجارستان 4 - اروگوئه 2
شیلی یک - آرژانتین 15
آنگولا 2 - هلند 2
جدول رده بندی گروه های چهارگانه در پایان دیدارهای روز دوم به شرح زیر است:
گروه A :
1- برزیل 6 امتیاز- تفاضل گل 29+، 2- بلژیک 6 امتیاز- تفاضل گل 9+، 3- موزامبیک بدون امتیاز- تفاضل گل 13-، 4- کانادا بدون امتیاز- تفاضل گل 25-

گروه B :
1- ایران 6 امتیاز، 2- اسلوونی 2 امتیاز، 3- ازبکستان یک امتیاز- تفاضل گل 2-، 4- پاراگوئه یک امتیاز- تفاضل گل 2- 

گروه C :
1- آرژانتین 3 امتیاز- تفاضل گل 14، 2- مصر 3 امتیاز- تفاضل گل 9+، 3- شیلی بدون امتیاز 
* به دنبال انصراف تیم پرو از ادامه حضور در مسابقات فوتسال "گرند پری" برزیل نتیجه دیدار نخست این تیم مقابل آرژانتین در رده بندی گروه C محاسبه نشده است.

گروه D :
1- مجارستان 4 امتیاز، 2- اروگوئه 3 امتیاز، 3- هلند 2 امتیاز، 4- آنگولا یک امتیاز

کد مطلب 572562

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