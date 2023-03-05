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۱۴ اسفند ۱۴۰۱، ۱۶:۴۰

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج:

حال همه دانش آموزان مسموم شده یاسوج مطلوب است

حال همه دانش آموزان مسموم شده یاسوج مطلوب است

یاسوج_ سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: حال همه دانش آموزان مسموم شده یاسوج و سی سخت مطلوب است.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه والدین تعدادی از دانش آموزان یک دبستان در یاسوج و مدرسه‌ای در سی سخت از حال بد فرزندان خود خبر دادند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با تأیید خبر، گفت: استشمام ناگهانی بوی نامطبوع باعث بدحالی تعداد ۲۶ دانش آموز در دو مدرسه در شهرهای سی سخت و یاسوج شد که با حضور عوامل درمان اورژانس ۱۳ دانش آموز به صورت سرپایی درمان شدند.

محمود شهامت ظهر یکشنبه با اشاره به اینکه ۱۳ دانش آموز دیگر برای اطمینان و درمان بیشتر به بیمارستان شهید بهشتی یاسوج منتقل شدند، افزود: هم اکنون حال عمومی این تعداد دانش آموز مساعد است و به زودی مرخص می‌شوند.

وی افزود: سردرد، سرگیجه، دل درد، تنگی نفس و تهوع از عمده علائم اولیه این دانش آموزان بوده است.

کد مطلب 5725630

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