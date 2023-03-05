به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی فیاض‌زاده ظهر یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: باوجود مشکلات و کمبود بودجه‌ای که هیئت رزمی شهرستان داشته، توانسته است که دو مسابقه کیک بوکسینگ و موی تای در بیرجند برگزار کند.

وی اعلام کرد: بعد از یک سال و نیم مبلغ کمی بودجه واریز شده که با توجه به هزینه‌ها کارایی خاصی ندارد و امیدوار به حمایت بیشتر مسئولان هستیم.

به گفته وی در سال گذشته با تمام مسئولانی که می‌توانستند کاری انجام دهند جلسه حضوری برگزار شد و فقط شورای شهر قول یک بنر در سطح شهر را دادند که اجرایی شد و در تعامل با هیئت کشتی یک تخته تاتامی کشتی در سالن پهن شده است.

فیاض زاده با اشاره به جلسه با استاندار خراسان جنوبی هم بیان کرد: قول‌هایی در آن جلسه داده شد که بعد از گذشت چهار ماه هنوز پیگیر برای اجرایی شدن آنها را داریم.

وی تأکید کرد: ما از سازمان‌ها و حتی بخش خصوصی درخواست بودجه نداشته‌ایم بلکه درخواست استعدادیابی از نیروهای آنها و خانواده آنها را داشتیم چرا که با جذب ورزشکار شانس قهرمان‌پروری هم بیشتر می‌شود.

تیر خلاص بر بدنه رزمی با گرفتن سالن حجاب

رئیس هیئت انجمن‌های ورزش‌های رزمی شهرستان بیرجند با بیان اینکه مشکلات هیئت با توجه به اینکه چندین رشته فعال دارد بسیار است، تأکید کرد: بزرگترین چالش کنونی ما در زمینه سالن و بلاتکلیفی است.

فیاض‌زاده تصریح کرد: در سال گذشته سالن حجاب به عنوان خانه رزمی و بوکس به این دو هیئت واگذار شد ولی اکنون می‌گویند قرار است به یک هیئت دیگر داده شود و مصوبه هیئت وزیران دارد.

وی بیان کرد: به ما گفته شده یک سالن دیگر به شما داده خواهد شد که از نظر موقعیت مکانی و مساحت به مثابه تیر خلاص و ریزش کامل رشته‌های رزمی و بوکس خواهد شد.

به گفته وی این در حالی است که برای اولین بار در تاریخ استان خراسان جنوبی سال گذشته بعد از واگذاری سالن حجاب به هیئت دو مدال انتخابی تیم ملی در رشته سامبو و دو مدال انتخابی تیم ملی در بوکس کسب شده است.

فیاض زاده افزود: این به دلیل وجود حداقل‌ها در سالن بود که اگر این دغدغه برطرف شود مربیان بیرجند مسلماً قهرمان پروری بیشتری خواهند داشت چرا که مربیان توانمند و پتانسیل‌های ورزشی خوبی داریم.

رئیس هیئت انجمن‌های ورزش‌های رزمی شهرستان بیرجند عنوان کرد: در همین راستا با معاونان وزیر ورزش و جوانان جلسه گذاشته‌ایم و نامه پیگیری داده‌ایم.

به گفته وی با سرپرست کنونی اداره کل ورزش و جوانان استان هم گفت‌وگو کردیم که امیدواریم این مشکل رفع شود در غیر این صورت هر گونه تغییر، تیر خلاصی بر بدنه تازه جان گرفته رزمی خواهد شد.

وی با بیان اینکه در این سالن هشت رشته تخصصی و دو رشته همگانی فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: جامعه بزرگی را تحت پوشش قرار داده است که امید مربیان و ورزشکاران برای ادامه راه و قهرمان پروری به آن است.

مغفول ماندن ظرفیت بزرگ ورزش در توسعه خراسان جنوبی

رئیس هیئت انجمن‌های ورزش‌های رزمی شهرستان بیرجند به نبود حمایت از ورزش اشاره کرد و گفت: اکنون بعد از ترک اعتیاد تسهیلات بالا با سود اندک اعطا می‌شود ولی به ورزش بودجه‌ای داده نمی‌شود.

فیاض زاده تأکید کرد: اگر سیاست‌ها تغییر کند و این هزینه‌ها در بخش ورزش اجرایی شود نه تنها این بزهکاری‌ها کاهش خواهد داشت بلکه شاهد جامعه‌ای سالم و پویا خواهیم بود.

وی بیان کرد: خراسان جنوبی دارای پتانسیل‌های ورزشی بالایی است که اگر به گردشگری ورزشی، ورزشکار، قهرمان‌پروری و برگزاری مسابقات به میزبانی استان توجه شود شاهد رشد و توسعه خراسان جنوبی خواهیم بود.

به گفته وی ورزش و قهرمانان می‌توانند بهترین ویترین برای معرفی استان باشند تا شاهد سرازیر شدن بودجه و سرمایه‌گذاری در خراسان جنوبی باشیم که تاکنون مغفول مانده است.

فیاض‌زاده به سیاست‌های غلط در بخش بودجه‌ای اشاره کرد و گفت: بودجه‌های کلان برای ورزش همگانی داده می‌شود که هنوز نتوانسته مردم را به ورزش سوق دهد ولی یک قهرمان به صورت هرمی می‌تواند در آن منطقه چندین نفر را جذب ورزش و حتی ورزش حرفه‌ای کند.

سازماندهی بخش خصوصی و جذابیت ورزش برای سرمایه‌گذاری

رئیس هیئت انجمن‌های ورزش‌های رزمی شهرستان بیرجند در زمینه ورود بخش خصوصی به ورزش هم گفت: در دیگر استان‌ها و تمام دنیا به این گونه است که برندهای معروف و صنایع به دنبال ورزشکاران برای تبلیغات و تیم داری هستند.

فیاض زاده ادامه داد: این موضوع در استان خراسان جنوبی بالعکس است و به دلیل نبود اطلاعات درست و مشوق‌های جذاب هیئت‌ها به سراغ بخش خصوصی می‌روند و آنها هم ورزش را به عنوان یک نیازمند می‌بینند و هر بار شاید چند میلیون برای یک اعزام کمک کنند و به چشم خیریه نگاه می‌شود.

وی تأکید کرد: این در حالی است که مسئولان متولی ورزش و مسئولان کلان استانی نیاز است که یک جلسه و تعاملی با بخش خصوصی استان برگزار کنند تا با معرفی جذابیت‌های ورزشی آنها را تشویق به تیمی داری در رشته‌های مختلف کنند.

به گفته وی خراسان جنوبی در بخش صنایع و معادن محصولات بکری دارد که با حضور ورزش در کنار خود می‌توانند بیشترین تبلیغات و معرفی نه تنها در کشور بلکه در عرصه‌های بین‌المللی را داشته باشند.

فیاض زاده تصریح کرد: بخش خصوصی به ورزش می‌تواند به عنوان یک سرمایه‌گذاری نگاه کند که بعد از مدتی چگونه باعث تحول در آن صنعت خواهد شد.

برنامه سال آینده و حمایت از مربیان قهرمان پرور

رئیس هیئت انجمن‌های ورزش‌های رزمی شهرستان بیرجند در زمینه برنامه‌های هیئت برای سال آینده نیز گفت: برگزاری مسابقات شهرستانی در تمام رشته‌های رزمی در بخش آقایان و بانوان را خواهیم داشت.

فیاض زاده افزود: همچنین مسابقات بین شهرستانی در خراسان جنوبی و بین شهرستان با شهرستان‌های استان همجوار سیستان و بلوچستان و مشهد را هم در برنامه داریم.

وی بیان کرد: برگزاری دوره‌های بازآموزی برای مربیان و داوران و ورزشکاران و برگزاری اردوها نیز در برنامه وجود دارد، که البته تمام این موارد به وجود سالن کنونی رزمی وابسته است.

به گفته وی از مربیان قهرمان پرور هم به صورت خاص تجلیل خواهد شد و اگر هر مربی در سال یک قهرمان کشوری در انتخابی تیم ملی داشته باشد و ملی پوش در مسابقات رسمی فدراسیونی تحویل دهد با توجه به توان هیئت هر ماه حق‌الزحمه به او پرداخت خواهد شد.

فیاض‌زاده تأکید کرد: اگر حداقل‌های آرامش روحی و روانی و تجهیزات در اختیار هیئت رزمی و مربیان او باشد ما به صورت قطعی قهرمان ملی پوش تحویل استان خواهیم داد و دور از ذهن نیست.

نابودی رشته‌های قهرمان پرور رزمی با گرفتن سالن حجاب

مهران رسامی از مربیان کیک بوکسینگ هیئت و عضو اسبق تیم ملی هم در این جلسه عنوان کرد: ورزش و ورزشکاران بوده‌اند و بعد سازمانی برای حمایت از این قشر به وجود آمده ولی اکنون بالعکس شده و بیشتر سنگ‌اندازی دارند تا حمایت کنند.

وی بیان کرد: با سختی‌های فراوان رئیس هیئت رزمی شهرستان بیرجند سالن را با حداقل‌ها تجهیز کرده‌اند و باری دیگر باعث بازگشت مربیان به این هیئت شده‌اند که اکنون با زمزمه گرفتن این سالن از رزمی دوباره شاهد نابودی این ورزش و ریزش مربیان خواهیم بود.

به گفته وی برای قهرمانی باید هر روز تمرین در فضایی مناسب داشت تا بتواند با دیگر ورزشکاران استان‌ها رقابت کرد ولی با سیاست‌های کنونی رشته‌های ورزشی که می‌توانند قهرمان تربیت کنند از بین خواهند رفت.

رسامی تأکید کرد: اگر سالن حجاب از هیئت رزمی گرفته شود دیگر امیدی به ادامه رشته‌های مختلف این هیئت نیست.

محمد کاظمی، از دیگر مربیان این هیئت نیز اعلام کرد: یک هیئت به هر دلیلی با وجود سالن اختصاصی به دنبال یک سالن دیگر است که مسئولان باید سالن مناسب برای خود آنها معرفی کنند.

وی بیان کرد: اگر این سالن از هیئت گرفته شود یکی از مربیانی که باری دیگر کار نخواهد کرد من خواهم بود چرا که اکنون سالن مناسب سازی و تجهیزات حداقلی ۵۰۰ میلیون تومانی شده است.

به گفته وی اگر این سالن گرفته شود باوجود تورم دیگر نمی‌توان این مناسب سازی‌ها را انجام داد و هر سالن دیگری که کوچک‌تر از سالن حجاب و دور از مرکز شهر باشد، باعث ریزش ورزشکار و مربیان خواهد شد.

کاظمی بیان کرد: قول دادند که سالن حجاب به عنوان خانه رزمی و بوکس در نظر گرفته شود و این نوع رفتار درست نیست و لازم است که کاری انجام شود.