به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه بررسی سمینار بین المللی بررسی پیامدهای کاربرد سلاح های شیمیایی علیه ایران همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا جایگزین دکتر سعید جلیلی معاون سابق اروپا و آمریکای وزیر خارجه در این وزارتخانه تعیین شده، گفت: فردی به عنوان جایگزین ایشان تعیین شده که به زودی اعلام خواهد شد.

متکی همچنین ضمن انتقاد از رویکرد دو گانه واشنگتن در مواجهه با کاربردی سلاح شیمیایی و کشتار جمعی اظهار داشت: آمریکا و روسیه کشورهایی هستند که در داشتن سلاح های شیمیایی و کشتار جمعی رتبه نخست را دارند و هر چند که روسیه نسبت به امحاء سلاح های خود تعهداتی را قبول کرده اما مسئولان آمریکایی در این خصوص تردید دارند.

وزیر امور خارجه بر لزوم اطلاع رسانی و افشاء این قبیل مباحث از سوی دبیرخانه CWC گفت: این مراجع باید افکار عمومی جهان را روشن کنند و پیشنهادی که بنده در نشست نیویورک و اجلاس CWC مطرح کردم نیز در همین چارچوب بود.

وی خاطر نشان کرد: در حالی که آمریکایی ها به وضوح به مواجه دوگانه با این موضوعات می پردازند، اما بدون توجه به این موضوع جالب است که می خواهند معلم اخلاق دیگران باشند.

متکی همچنین تاکید کرد: سازمان ملل ، سازمان های غیر دولتی و رسانه های باید با این سلاح های مرگ بار با تمام توان مقابله کنند و بر خلاف کارشکنی های چند کشور خاص به سرعت اقدام نمایند .