پیروزی حزب "اتحاد دموکراتیک میانه" در سوئیس/ ناکامی حزب حاکم در لهستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه باسلر، تلویزیون ملی سوئیس اعلام کرد که حزب راستگرای محافظه کار "اتحاد دموکراتیک میانه" در انتخابات پارلمانی این کشور به عنوان حزب اول پیروزی را از آن خود کرد؛ این حزب دارای مقبولیت مردمی است.

اعلام نتایج انتخابات نشان می دهد که این حزب تعداد کرسی های خود را از 55 به 61 کرسی رسانده است .

این در حالی است که حزب سوسیالیست سوئیس در این انتخابات ‪۹‬ کرسی از دست داده و تعداد نمایندگان آن به 43 نفر رسیده‌ است .

احزاب میانه راست این کشور نیز در مجموع در موقعیت گذشته خود باقی مانده و دموکرات مسیحی ها توانسته اند تعداد کرسی های خود را افزایش دهند .

در این حال رادیکالهای سوئیس 6 کرسی از دست داده و دو حزب هوادار محیط زیست نسبت به دوره قبل 8 کرسی بیشتر به دست آورده‌اند و تعداد نمایندگان خود را به 21 نفر رسانده اند.

پارلمان سوئیس 200 نماینده دارد .

از سوی دیگر نتایج انتخابات پارلمانی زودهنگام در لهستان نیز نشان می دهد که حزب مخالف دولت پیروزی را از آن خود کرده است .

بر اساس اعلام ناظران سیاسی، تغییر دولت در لهستان به نزدیکی این کشور به اتحادیه اروپا کمک می کند .

در پی فروپاشی آخرین دولت ائتلافی لهستان به علت اتهام فساد، انتخابات روز یکشنبه دو سال پیش از موعد برگزار شد.

لهستان ماه گذشته برای برگزاری انتخابات پارلمانی سراسری زودهنگام ، پارلمان خود را منحل کرد.