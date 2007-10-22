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۳۰ مهر ۱۳۸۶، ۱۰:۱۱

8 میلیون و 754 هزار مسافر در تابستان با قطار جابه جا شدند

تعداد 8 میلیون و 754 هزار مسافر در تابستان امسال با قطار های مسافری در سراسرکشور جابجا شدند که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 13 درصد رشد را نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، معاون اجرایی شرکت قطارهای مسافری رجا با اعلام این خبر افزود: با برنامه ریزی انجام شده در برنامه تابستانی امسال 8 میلیون و 957 هزار صندلی ظرفیت برای جابه جایی مسافران ایجاد شده بود که نسبت به برنامه سال قبل 9 درصد رشد داشته است.

وی اظهار داشت: ضریب اشغال قطارهای مسافری در برنامه تابستانی امسال با 3 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 8/97 درصد رسیده است.

راشدی گفت: میانگین تاخیر قطارهای مسافری در این برنامه 48 دقیقه بوده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل 10 درصد رشد داشته است که خرابی خط و علائم ، خرابی لکوموتیو ، تلاقی با قطارهای باری و ... اصلی ترین دلایل تاخیر قطارهای مسافری بوده است.

وی افزود: تعداد 498 قطار مسافری در مدت یاد شده مشمول تسهیلات پرداخت خسارت شده اند که 3 درصد کل قطارها را شامل می شود. راشدی تعداد مسافری که طی این مدت دچار تاخیر بیش از حد مقرر شده اند را 177 هزار و 41 نفر اعلام کرد و افزود: در مجموع به این تعداد مسافر بیش از 7 میلیارد و 335 میلیون ریال خسارت پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 41 درصد رشد داشته است.

کد مطلب 572586

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