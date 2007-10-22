8 میلیون و 754 هزار مسافر در تابستان با قطار جابه جا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر ، معاون اجرایی شرکت قطارهای مسافری رجا با اعلام این خبر افزود: با برنامه ریزی انجام شده در برنامه تابستانی امسال 8 میلیون و 957 هزار صندلی ظرفیت برای جابه جایی مسافران ایجاد شده بود که نسبت به برنامه سال قبل 9 درصد رشد داشته است.

وی اظهار داشت: ضریب اشغال قطارهای مسافری در برنامه تابستانی امسال با 3 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 8/97 درصد رسیده است.

راشدی گفت: میانگین تاخیر قطارهای مسافری در این برنامه 48 دقیقه بوده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل 10 درصد رشد داشته است که خرابی خط و علائم ، خرابی لکوموتیو ، تلاقی با قطارهای باری و ... اصلی ترین دلایل تاخیر قطارهای مسافری بوده است.

وی افزود: تعداد 498 قطار مسافری در مدت یاد شده مشمول تسهیلات پرداخت خسارت شده اند که 3 درصد کل قطارها را شامل می شود. راشدی تعداد مسافری که طی این مدت دچار تاخیر بیش از حد مقرر شده اند را 177 هزار و 41 نفر اعلام کرد و افزود: در مجموع به این تعداد مسافر بیش از 7 میلیارد و 335 میلیون ریال خسارت پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 41 درصد رشد داشته است.