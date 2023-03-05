جلیل قدیمی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همزمان با سالروز تأسیس کمیته امداد و هفته احسان و نیکوکاری جشنها و آئینهای بزرگداشت و مناطق مختلف استان اردبیل برگزار میشود که ما برگزاری این جشنها را در آستانه سال نو از مدارس استان شروع کردیم.
وی تصریح کرد: تلاش ما بر این است تا نسل آینده را بیشتر با فرهنگ انفاق، گذشت و ایثار آشنا کنیم که استقبال خوبی نیز از سوی مدارس و واحدهای آموزشی برای جمعآوری کمکهای مردمی انجام شده است.
معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان اردبیل گفت: در قالب پاکتهایی که به دانشآموزان ارائه شده، جمعآوری کمکهای مردمی و خیرخواهانه اولیای دانشآموزان در حال انجام است که از طریق مدارس و با شناسایی خانوادههای نیازمند، این کمکها تا عید در اختیار خانوادهها قرار میگیرد.
قدیمی افزود: ۴۳ هزار خانوار در قالب ۸۹ هزار نفر در استان اردبیل تحت حمایت کمیته امداد هستند که این نیازمندان چشم انتظار کمکهای آحاد جامعه هستند تا در آستانه سال نو و ماه مبارک رمضان نسبت به رفع نیازهای معیشتی خود اقدام کنند.
وی از شناسایی خیرین اردبیلیهای مقیم تهران و نیکوکاران سایر مناطق خبر داد و خاطرنشان کرد: با جمعآوری این کمکها و احسانی که مردم در جشنهای این ایام انجام میدهند، امیدواریم در روزهای آینده بخش عظیمی از نیازمندی خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد برطرف شود.
قدیمی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: ۱۸ میلیارد تومان تاکنون جمعآوری کمکهای مردمی را در استان اردبیل شاهد بودیم که با ارزیابیهای انجام شده، ۹۴ درصد برنامههای پیشبینی شده در این حوزه تحقق یافته است.
وی به فعالیت ۱۵۷ مرکز نیکوکاری در سطح استان اشاره کرد و ادامه داد: در این مراکز ۱۲ میلیارد تومان کمکهای خیرین جمعآوری شده و از طریق این مراکز و کمیته امداد کمکها در اختیار نیازمندان قرار گرفته است.
قدیمی بیان کرد: این مراکز به صورت مستمر وضعیت نیازمندان و فقرا را در محلات مختلف مورد رصد قرار میدهند تا با جمعآوری کمکهای مردمی امکان رفع نیازمندی آنها فراهم آید.
وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: در سطح شهر نیز جشن نیکوکاری در هفته جاری برگزار میشود تا کمکهای جمعآوری شده نقدی و غیرنقدی مردم در آستانه سال نو تحویل نیازمندان شده و بخشی از خواستهها و مطالبات این خانوادهها رفع شود.
معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان اردبیل شعار امسال هفته احسان، نیکوکاری و جشن برگزار شده در این زمینه را «یکی برای من، یکی برای تو» اعلام کرد و گفت: امیدواریم همچنان مردم خیرخواه و نیکاندیش استان اردبیل با اهدای کمکهای خود و دستگیری از فقرا به تقویت و توسعه این فرهنگ خداپسندانه کمک کنند.
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