گزارش اختصاصی مهر از آخرین وضعیت بانک قرض الحسنه

به گزارش خبرنگار مهر، در حکمی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، غلامرضا مصطفی پور عضو هیئت مدیره بانک صنعت و معدن به عنوان مدیرعامل بانک قرض الحسنه منصوب شد. بر این اساس، بانک مذکور تا چند روز آینده به طور رسمی افتتاح و کار خود را آغاز خواهد کرد.

بانک قرض الحسنه یکی از 7 نهاد پولی و مالی است که در راستای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و حرکت به سوی عملیات بانکی اسلامی تشکیل شده است.

بانک قرض الحسنه با مشارکت بانک های دولتی، خصوصی و صندوق مهر امام رضا (ع) تاسیس می شود و در سراسر کشور شعبه خواهد داشت. بانک قرض الحسنه صرفاً به جذب سپرده های جاری و پس انداز قرض الحسنه اقدام می کند و در زمینه های ازدواج جوانان، اشتغال، هزینه درمان، تحصیل ، تعمیر و تامین مسکن و سفرهای سیاحتی و زیارتی فقط تسهیلات قرض الحسنه پرداخت خواهد کرد.

با راه اندازی بانک قرض الحسنه که تمامی دستورالعمل‌های لازم تدوین و طرح های توجیهی و حتی فرم‌ها و دفترچه‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه آن آماده شده است، امر اعطای تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان توسط این بانک انجام خواهد شد.

پیش از این تمام اعضای هیئت مدیره این بانک تعیین شده بودند و راه اندازی آن در انتظار تعیین مدیرعامل بود. بانک قرض الحسنه تشکیل شده توسط بانک ها با سرمایه اولیه 22 هزار میلیارد ریال از مدت ها پیش در خیابان طالقانی آماده افتتاح بود.

دستورالعمل شورای پول و اعتبار برای تشکیل بانک قرض‌الحسنه به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و این بانک خود را با دستورالعمل هماهنگ کرده است.

با توجه به وجود نهادهای متفرقه و دولتی فراوانی که تسهیلات قرض الحسنه به مردم پرداخت می کنند، پیشنهادی مطرح شده است که امر اعطای تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان توسط این بانک انجام شود.

البته تشکیل این بانک به معنای جمع آوری موسسه های مالی و متفرقه یا صندوق های قرض الحسنه نیست، اما این صندوق ها هم می توانند در کنار این بانک قرار بگیرند تا در آن حضور داشته باشند.

تمام موسسه های یاد شده، با سرمایه ، مشارکت و سهام حداکثری بخش خصوصی تاسیس خواهند شد و ممکن است شرکت های دولتی ماند بانک ها و بیمه ها هم در آن سرمایه گذاری کنند.