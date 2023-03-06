جشن میلاد قائم آل محمد (عج) در حوزه منتظریه گنبد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ویژه برنامه‌ها و جشن‌های بزرگ نیمه شعبان همانند سال‌های گذشته با حضور خیل عاشقان اباصالح المهدی (عج) در حوزه علمیه منتظریه گنبدکاووس در شرق گلستان برگزار می‌شود.

اجتماعات مردمی و جشن‌های محله محور با حمایت‌های حوزه علمیه منتظریه گنبدکاووس به مدت سه شب ادامه خواهد داشت، همچنین برنامه متمرکز این جشن در سالن اجتماعات حوزه علمیه منتظریه گنبدکاووس برگزار می‌شود.

جشن‌های نیمه شعبان از فردا سه شنبه ۱۶ اسفندماه به مدت سه شب از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه در حوزه علمیه برگزار و خادمان اهل بیت (ع) پذیرای عموم مردم خواهند بود.