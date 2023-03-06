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۱۵ اسفند ۱۴۰۱، ۸:۵۴

به عشق مهدی(عج)؛ پرونده ویژه نیمه شعبان-۸۶

جشن میلاد قائم آل محمد (عج) در حوزه منتظریه گنبد برگزار می شود

جشن میلاد قائم آل محمد (عج) در حوزه منتظریه گنبد برگزار می شود

گنبد کاووس- جشن های ویژه نیمه شعبان و میلاد حضرت قائم (عج)از عصر فردا سه شنبه در حوزه علمیه منتظریه گنبد کاووس به مدت سه شب برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ویژه برنامه‌ها و جشن‌های بزرگ نیمه شعبان همانند سال‌های گذشته با حضور خیل عاشقان اباصالح المهدی (عج) در حوزه علمیه منتظریه گنبدکاووس در شرق گلستان برگزار می‌شود.

اجتماعات مردمی و جشن‌های محله محور با حمایت‌های حوزه علمیه منتظریه گنبدکاووس به مدت سه شب ادامه خواهد داشت، همچنین برنامه متمرکز این جشن در سالن اجتماعات حوزه علمیه منتظریه گنبدکاووس برگزار می‌شود.

جشن‌های نیمه شعبان از فردا سه شنبه ۱۶ اسفندماه به مدت سه شب از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه در حوزه علمیه برگزار و خادمان اهل بیت (ع) پذیرای عموم مردم خواهند بود.

کد مطلب 5726162

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