کمک یک میلیارد تومانی به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد یزد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرا رسیدن اعیاد شعبانیه آیین گلریزان زورخانه ای یکشنبه شب به همت ستاد دیه استان و با حضور نیکوکاران و کارافرینان، رئیس شورای شهر یزد، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره)،مدیر کل بازرسی استان، مدیر کل زندان و نایب رئیس هیئت امناء ستاد دیه استان، اعضاء هیئت امناء ستاد دیه استان به میزبانی زورخانه پوریای ولی زندان مرکزی یزد برگزار شد.

در ابتدای این آیین رضا مقبلی، مدیر کل زندان و نایب رئیس هیئت امناء ستاد دیه استان ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و روزجوان از همه ی کسانی که در احیا سنت دیرینه پهلوانی وجوانمردی زحمت کشیدند و سبب ساز این مراسم باشکوه شدند تقدیر وتشکر کرد.

وی اظهار کرد: در همه مکاتب بر اساس حفظ رعایت حقوق افراد جامعه، دفاع اجتماعی، رعایت مباحث مجازات و مبانی عقلی در آزادی افراد از زندان، به یکسری اصول مبتنی است.

این مسئول در ادامه گفت: بر اساس نظریه اسلام آزادی از زندان با تأکید بر اصلاح و تربیت فرد، بازگشت عزتمندانه و شرافتمندانه به منظور بازگشت ایمن به آغوش خانواده است.

مدیرکل زندانهای استان یزد، نداشتن محکومیت کیفری، عدم اعتیاد و نیازمند و آبرومند بودن زندانیان جرائم غیرعمد را از شروط اولویت جهت آزادی توسط کمک خیرین عنوان کرد.

مقبلی در پایان ضمن تقدیر و تشکر از کلیه نیکوکارانی که با حضور خود به آیین گلریزان رنگ ویژه ای بخشیدند، دستگاه قضایی استان را دومین استان پیشرو در مباحث قضایی ذکر کرد.

در ادامه این آیین سید مسعود عظیمی مدیر نمایندگی ستاد دیه استان یزد نیکوکاران و خیرین را ستارگان آسمان ستاد دیه عنوان کرد. عظیمی از آزادی ۱۵۴ زندانی جرائم غیرعمد از آغاز امسال تاکنون خبر داد و گفت: رقم بدهی این زندانیان آزاد شده ۱۶۵ میلیارد تومان بود که با قبولی دادخواست اعسار، اخذ گذشت رضایت مندانه از شکات و آورده محکومین مبلغ ۱۴۴ میلیارد تومان تامین شده و مابقی این مبلغ از منابع این ستاد شامل کمک های خیرین و نیکوکاران نوعدوست و تسهیلات بانک های عامل مبلغ ۲۱ میلیارد تومان به حساب سپرده دادگستری واریز و زمینه آزادی این ۱۵۴ نفر و بازگشت آنها به آغوش گرم خانواده فراهم شد.

وی با تشریح نوع محکومیت این مددجویان گفت: از این تعداد آزاد شده تعداد ۱۰۲ مددجو مربوط به محکومین مالی، تعداد ۳۶ مددجو محکوم پرداخت مهریه، تعداد ۱۴ مددجو محکوم نفقه و ۲ محکوم پرداخت دیه حادثه کار بودند.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان یزد ضمن تقدیر از زحمات بی وقفه کارکنان و اعضاء کمیته صلح و سازش این ستاد گفت: از این تعداد آزادی تعداد ۲۴ مددجو با انجام مشاوره و اصلاح ذات البین توسط مددکاران این ستاد و تعداد ۱۳۰ مددجو با پرداخت از منابع، شامل کمک های خیرین و نیکوکاران نوع دوست و تسهیلات بانک های عامل از زندان آزاد شدند که از این تعداد ۱۷ مددجو زن و ۱۳۲ مددجو مرد بودند.

عظیمی تصریح کرد: همه این کمک ها از رقم خرد تا کلان مرهون عنایت نیکوکاران و خیرین بودیم که ستاد دیه به عنوان امانت دار مردم این مبالغ را دریافت و جهت آزادی زندانیان صرف کرده است.

وی با تاکید بر آموزش شهروندی به فرهنگ سازی و آگاه سازی مردم نسبت به مسائل حقوقی وجلوگیری از معضلات اجتماعی گفت: ستاد دیه از تمام ظرفیت ها از جمله هیئت های عزاداری، صدا و سیما و… در راستای اینکه ورودی زندانیان را به حداقل برسد استفاده می کند.

در ادامه این آیین گلریزان زورخانه ای با همکاری مهدی صفوی زاده طناز یزدی و یاور ستاد دیه استان برگزار شد و مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان در قالب چک و پول نقد و مبلغ ۲۸۰ میلیون تومان نیز در قالب تعهد توسط نیکوکاران یزدی جهت آزادی زندانیان جرائم غیر عمد اهدا شد.