ذخایر ارزی ایران 25 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمارهای بانک مرکزی، دارایی‌های خارجی کشور (ذخایر ارزی) در پایان تیرماه امسال به رقم 590 هزار و 528 میلیارد ریال ( معادل 65.6 میلیارد دلار) رسید که نسبت به ابتدای سال جاری 4.7 درصد رشد نشان می‌دهد.

این رقم نسبت به تیرماه سال 85 که ذخایر ارزی ایران 563 هزار و 869 میلیارد ریال بود، بیش از 25 درصد افزایش یافته است. همچنین دارایی های خارجی ایران در تیرماه 84 معادل 339 هزار و 350 میلیارد ریال بود که در تیرماه 85 معادل 38.8 درصد افزایش یافت.

گزارش بانک مرکزی می افزاید: بدهی‌های ارزی بانک مرکزی نیز در همین مدت به رقم 200 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به سال قبل 19 درصد رشد نشان می‌دهد.



