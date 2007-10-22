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۳۰ مهر ۱۳۸۶، ۱۰:۴۲

بانک مرکزی :

ذخایر ارزی ایران 25 درصد افزایش یافت

ذخایر ارزی ایران 25 درصد افزایش یافت

ذخایر ارزی ایران در پایان تیرماه امسال با 25.4 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به رقم 65.6 میلیارد دلار رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمارهای بانک مرکزی، دارایی‌های خارجی کشور (ذخایر ارزی) در پایان تیرماه امسال به رقم 590 هزار و 528 میلیارد ریال ( معادل 65.6 میلیارد دلار) رسید که نسبت به ابتدای سال جاری 4.7 درصد رشد نشان می‌دهد.

این رقم نسبت به تیرماه سال 85 که ذخایر ارزی ایران 563 هزار و 869 میلیارد ریال بود، بیش از 25 درصد افزایش یافته است. همچنین دارایی های خارجی ایران در تیرماه 84 معادل 339 هزار و 350 میلیارد ریال بود که در تیرماه 85 معادل 38.8 درصد افزایش یافت.

گزارش بانک مرکزی می افزاید: بدهی‌های ارزی بانک مرکزی نیز در همین مدت به رقم 200 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به سال قبل 19 درصد رشد نشان می‌دهد.

 

کد مطلب 572629

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