گالکسی با بکهام شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، تیم فوتبال گالکسی برای اینکه امید خود را برای بقا در رقابت های این فصل لیگ فوتبال آمریکا(MLS) زنده نگه دارد می بایست در دیدار با شیکاگو فایر پیروز می شد اما تارینگتون در دقیقه 90 دروازه این تیم را باز کرد تا از صعود به مرحله بعد بازبماند.

از دیدار تیم های شیکاگو و گالکسی 21 هزار و 374 نفر دیدن کردند که بسیاری از آنها برای تماشای بازی بکهام آمده بودند. ستاره انگلیسی گالکسی در دقیقه 58 وارد زمین شد اما نتوانست به تیم خود کمک کند تا نتیجه بازی را به سود خود رقم بزند.

تیم گالکسی به لس آنجلس بازمی گردد تا خود را برای رقابت های سال آینده لیگ برتر آمریکا آماده کند. این تیم در نظر دارد در فصل استراحت به منظور آماده سازی به استرالیا و نیوزلند سفر کند.