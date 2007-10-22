به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آوایی، که در مراسم تحلیف اعضای هیئت منصفه مطبوعات سخن می گفت، با تاکید بر اینکه نقدهای منصفانه و سازنده مطبوعات می تواند نظام ما را از لغرش گاه های مهلک نگاه دارد، اظهارداشت: همه ما باید زمینه نقدهای سازنده را فراهم کنیم.

وی افزود: عدم اهتمام به توطئه های دشمن می تواند برای کشور مشکل ساز باشد، بنابراین رسالت فرهیختگان در هیئت منصفه مطبوعات بسیار مهم است تا با شناختی که از کشور و قوانین دارند و با آگاهی از برنامه های دشمنان، راه را برای رسیدن به مقصود هموار کنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران ابراز امیدواری کرد در این شرایط حساس، حفظ مشی اعتدالی با حفظ ارزشهای گذشته و ارزشهای انقلاب اسلامی از سوی مطبوعات، ما را به سرمنزل مقصود رهنمون سازد.

آوایی همچنین با تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش‌های اعضای هیات منصفه‌ پیشین و همچنین صارمی رئیس سابق شعبه‌ 76 دادگاه کیفری استان تهران اظهار امیدواری کرد که وی در مسئولیت جدید به عنوان رئیس دفتر دادستانی کل موفق باشد.