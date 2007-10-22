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۳۰ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۱۲

دوره آموزشی فیوچر کنفدراسیون فوتبال آسیا با حضور سه ایرانی آغاز شد

دوره مربیگری 10 روزه فیوچر کنفدراسیون فوتبال آسیا با حضور 71 نفر از سراسر این قاره از روز دوشنبه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، مدرسان این دوره استیو روتر، ریچارد هورنر، ایان بلانچارد و استیو سوالا همگی از فدراسیون فوتبال انگلستان هستند.

محمد بن همام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در پیام افتتاحیه خود گفت : " همه ما اینک قدمی برای آینده آسیا بر می داریم. حاضران این دوره کسانی هستند که آینده فوتبال آسیا روی آنها حساب باز خواهد کرد".

وی ادامه داد: " کنفدراسیون فوتبال آسیا در سال 2008 افراد بیشتری را جذب دوره های آموزشی خواهد کرد و امیدوارم شما با تلاش بیشتر مربیان، داوران، مدرسان و ناظران بازیهای خوبی برای آینده فوتبال باشید".

در این دوره در کنار آموزش تئوری کار های عملی و کارگاه های آموزشی نیز برگزار خواهد شد.

از ایران در این دوره از کلاس ها ایرج عیوضی در کلاس مربیگری و بنیادی فرد و سجاد لطافتی کوهی در کلاس داوری حاضر هستند.

کد مطلب 572636

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