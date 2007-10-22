دوره آموزشی فیوچر کنفدراسیون فوتبال آسیا با حضور سه ایرانی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، مدرسان این دوره استیو روتر، ریچارد هورنر، ایان بلانچارد و استیو سوالا همگی از فدراسیون فوتبال انگلستان هستند.

محمد بن همام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در پیام افتتاحیه خود گفت : " همه ما اینک قدمی برای آینده آسیا بر می داریم. حاضران این دوره کسانی هستند که آینده فوتبال آسیا روی آنها حساب باز خواهد کرد".

وی ادامه داد: " کنفدراسیون فوتبال آسیا در سال 2008 افراد بیشتری را جذب دوره های آموزشی خواهد کرد و امیدوارم شما با تلاش بیشتر مربیان، داوران، مدرسان و ناظران بازیهای خوبی برای آینده فوتبال باشید".

در این دوره در کنار آموزش تئوری کار های عملی و کارگاه های آموزشی نیز برگزار خواهد شد.

از ایران در این دوره از کلاس ها ایرج عیوضی در کلاس مربیگری و بنیادی فرد و سجاد لطافتی کوهی در کلاس داوری حاضر هستند.