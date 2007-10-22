به گزارش خبرنگار مهر، دکتر الهه ملکان راد امروز در کارگاه ادغام در آموزش پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی ایران، هدف از ادغام در برنامه آموزش پزشکی عمومی را گامی آگاهانه و بررسی صحیح مسئله ادغام دانست.

وی اضافه کرد: شناسایی نیروهای برجسته در علوم پزشکی، استفاده از تجربیات دانشگاههای مختلف و تجارب ذهنی اعضای هیئت علمی از دیگر راهکارهایی است که در ادغام باید مورد استفاده قرار گیرد.

ملکان راد یاد آور شد: به دلیل محدود بودن منابع باید محیطی فراهم شود که بتوانیم از نظرات اصلاحی اعضای هیئت علمی استفاده کنیم.

وی استفاده از ویدئو تله کنفرانس را موجب گسترش شبکه میان دانشکده پزشکی برشمرد و اظهار داشت: باید زمینه گسترش شبکه به گونه ای فراهم شود که دانشگاهها بتوانند از این تجربیات به کمک ابزارهای نوین استفاده کنند.

به گزارش مهر، در سیمنار یک روزه ادغام در برنامه آموزش پزشکی عمومی، روسای دانشکده های پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، معاونین آموزشی دانشکده ها و مدیران گروه های علوم پایه و بالینی حضور یافته اند.