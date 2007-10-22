پارلمان قرقیزستان منحل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "قربان بیک باقی اف" امروز با صدور حکمی پارلمان این کشور را منحل و روز 16 دسامبر(25 آذر) را برای برگزاری انتخابات پارلمانی تعیین کرد. این اقدام باقی اف در پی برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی در روز یکشنبه و رأی مثبت اکثریت مردم به اصلاحات صورت گرفت.

سخنگوی دفتر رئیس جمهوری قرقیزستان با اعلام این خبر گفت : پارلمان کنونی سبب به وجود آمدن بحران سیاسی در کشور شده بود؛ وی از دستگاه های اجرایی کشور خواست آرامش عمومی را برقرار کنند.

اصلاحات قانون اساسی که در همه پرسی دیروز به تایید مردم رسید؛ اختیارات رئیس جمهور را محدود می کند و به پارلمان قدرت بیشتری در تشکیل دولت خواهد داد تا به چند سال بحران سیاسی در این کشور پایان داده شود.



رئیس کمیسیون انتخابات امروز اعلام کرد 04/70 درصد از رأی دهندگان به اصلاحات رأی مثبت داده و فقط 69/3 درصد با آن مخالفت کردند. به گفته مقامهای قرقیزی، 80 درصد از واجدین شرایط در همه پرسی دیروز شرکت کردند.

باقی اف در ابتدا مخالف اصلاحات مزبور بود، اما سرانجام سال گذشته در پی اعتراضهای مردمی با اکراه تن به پذیرش آنها داد. اوایل ماه جاری وی حزبی موسوم به "حزب مردم"(آکزول) را تاسیس کرد.

قرقیزستان از سال 2005 و به دنبال تقلب در انتخابات پارلمانی که به سرنگونی "عسگر آقایف"، رئیس جمهور پیشین این کشور منجر شد و باقی اف جای وی را گرفت؛ دچار بحران سیاسی بوده است.