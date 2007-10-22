نقدینگی از مرز 139 هزار میلیارد تومان گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد: حجم نقدینگی کشور از 99 هزار و 440 میلیارد تومان در تیرماه سال 85 به 139 هزار و 318 میلیارد تومان در پایان تیرماه سال جاری رسید.

رشد نقدینگی کشور در 12 ماهه منتهی به تیرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال 85 معادل 40 درصد بود.

حجم نقدینگی کشور طی دو سال اخیر رشد روز افزونی داشته و از 72.9 هزار میلیارد تومان تیر 84 به 128.4 هزار میلیارد تومان در اسفند 85 و به بیش از 139.3 میلیارد تومان در تیرماه امسال افزایش یافته است.

پیش از این، کارشناسان مسایل اقتصادی همواره نسبت به افزایش نقدینگی کشور هشدار داده بودند.