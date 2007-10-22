  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۳۰ مهر ۱۳۸۶، ۱۰:۵۴

نقدینگی از مرز 139 هزار میلیارد تومان گذشت

نقدینگی از مرز 139 هزار میلیارد تومان گذشت

براساس جدیدترین آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور در پایان تیرماه امسال با حدود 40هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به تیر 85 از مرز 139 هزار میلیارد تومان گذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد: حجم نقدینگی کشور از 99 هزار و 440 میلیارد تومان در تیرماه سال 85 به 139 هزار و 318 میلیارد تومان در پایان تیرماه سال جاری رسید.

رشد نقدینگی کشور در 12 ماهه منتهی به تیرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال 85 معادل 40 درصد بود.

حجم نقدینگی کشور طی دو سال اخیر رشد روز افزونی داشته و از 72.9 هزار میلیارد تومان تیر 84 به 128.4 هزار میلیارد تومان در اسفند 85 و به بیش از 139.3 میلیارد تومان در تیرماه امسال افزایش یافته است.

پیش از این، کارشناسان مسایل اقتصادی همواره نسبت به افزایش نقدینگی کشور هشدار داده بودند.

کد مطلب 572646

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها