حسن استفاده از فرصتهای پیش روی انسان، نشان از هوشمندی و درایتی است که در قالب مدیریت زمان بروز و ظهور می یابد، در مقابل، عدم استفاده از موقعیتها نیز بیانگر بی توجهی به پیرامون و سوختن بسیاری از دستاوردهای مثبتی است که می تواند در پی موقعیت شناسی نصیب فرد و جامعه شود .

بد نیست بدانیم در فرهنگ اسلامی تأکید بسیاری بر استفاده صحیح از فرصتها شده است. فرصتها، موقعیتهای مناسبی هستند که در شرایط مختلف زمانی و مکانی ویژه، زمینه انجام کار یا کارهای خوب و صالح را فراهم می کنند.



انسان باید از این موقعیتها به بهترین صورت بهره ‌برداری کند. این تصور که فرصت همیشه وجود خواهد داشت و نیازی به عجله نیست، تصوری باطل و واهی و از وسوسه‌های شیطان است که می‌کوشد با فریب انسان، او را از بهره برداری صحیح و مطلوب از فرصتها غافل و مانع حرکتهای مثبت آن شود.

قرآن کریم توصیه های بسیاری برای مغتنم شمردن فرصتها و لحظه ها برای دوری از گناه دارد که بعد از آن جبران فرصت از دست رفته کاری بس دشوار و در شرایطی غیرممکن است .

ولیست التوبة للذین یعملون السیئات حتى اذا حضر أحدهم الموت قال انی تبت الآن ولا الذین یموتون وهم کفار أولَئک اعتدنا لهم عذابا الیما . و براى کسانى که پیوسته کارهاى زشت مرتکب می شوند ، تا زمانى که مرگ یکى از آنان فرا رسد و در آن لحظه که تمام فرصت ها از دست رفته گوید : اکنون توبه کردم . و نیز براى آنان که در حال کفر از دنیا می روند ، توبه نیست . اینانند که عذابى دردناک براى آنان آماده کرده ایم . ( سوره نساء، آیه 18 )

حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) فرموده است: ضایع کردن فرصت باعث اندوه و غم خواهد شد. در روایتهای دیگری نیز فرموده : فرصت به سرعت از دست می‌رود و بسیار دیر به دست می آید.

اما مسئولان بخشهای مختلف ما چقدر به اهمیت فرصت توجه داشته و نهایت بهره برداری شایسته را از آنها دارند؟ معرفی قابلیتها و شاخصهای ایرانی و اسلامی از جمله فعالیتهایی است که به منظور معرفی فرهنگ، تمدن و ریشه های دینی و ایرانی می بایست بسیار مورد توجه مسئولان واقع شود .

امسال از سوی یونسکو به عنوان سال "مولانا" انتخاب شده است . اینکه فعالان فرهنگی و ادبی ما تاکنون نسبت به معرفی ریشه ای این این عارف و شاعر ایرانی، مسلمان و فارسی زبان اقدام شایسته و ارزشمندی نداشته اند به جای خود، اما تأسف بسیار از این است که در چنین شرایطی و اینکه ترکیه هویت مولانا را به نفع خود تغییر داده و به آرامگاه وی در قونیه استناد می کند نیز مسئولان را آشفته خاطر نکرده و امسال نیز از سوی فعالان فرهنگی مغتنم شمرده نشد که برای معرفی دقیق و صحیح مولوی و رفع سوء باورها فعالیتهای مناسبی انجام شود .

این در حالی است که طی همین زمان ترکیه فعالیتهای گسترده ای را برای نسبت دادن مولوی به خود انجام داد .

اینکه مفاخر فرهنگی و دینی متعلق به همه ملتها هستند و نباید در پی تملک آنها بود موضوعی ارزشمند و قابل احترام است، اما نباید موجب شود مسئولان این موضوع را به عنوان شعاری فرهنگی سرلوحه کارها قرار داده و کوتاهیهای خود را این چنین توجیه کنند .

بی اعتنایی نسبت به مفاخر، فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی چنان است که تنها وقتی به خود آمده و واکنشی نه چندان جدی نشان می دهیم که دیگر کار از کار گذشته و فرهنگ و تمدن غنی که داریم مورد تحریف قرار گرفته و یا مفاخر ما تصاحب شده اند.

در واقع بی اعتنایی ما به ریشه های فرهنگی چنان است که عرصه را برای هرگونه سوء استفاده باز گذاشته، به بیگانگان این اجازه را می دهیم که هرگونه مایل هستند فرهنگ ما را تغییر دهند!