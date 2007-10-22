در دو سال اخیر ‌901 مجوز صادر و ‌42 مطبوعه لغو امتیاز یا توقیف شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر سراج معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور، در مراسم تحلیف هیئت منصفه مطبوعات با ارائه این آمار گفت: تا کنون 3 هزار و 401 نشریه مجوز انتشار گرفته اند که از این تعداد 2 هزار و 926 مطبوعه در حال انتشار و چاپ هستند.

وی افزود: در دو سال گذشته نیز 901 نشریه نیز مجوز انتشار گرفتند و 42 مورد توقیف و لغو امتیاز داشته ایم که از این تعداد 18 مورد مربوط به توقیف نشریات و 24 مورد مربوط به لغو امتیاز مطبوعات بوده است.

در ادامه این مراسم حبیب الله عسگر اولادی رئیس سنی این دوره از هیئت منصفه مطبوعات، در سخنانی گفت: رئیس دادگاه و نماینده مدعی العموم در رسیدگی به پرونده مطبوعات وظایف شرعی بر عهده دارند اما وظیفه هیئت منصفه مطبوعات نمایندگی عرف امت است که امیدواریم در دوره جدید با توجه به تجربیات دوران گذشته و دقت های انجام گرفته به خوبی شاهد پشت سرگذاشتن این دوره باشیم و اعضای هیئت منصفه مطبوعات نیز به خوبی از انجام وظایف خود برآیند.