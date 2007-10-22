وزیر علوم مدیر کل دفتر وزارتی وزارت علوم را منصوب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مومنی راد طی حکمی از سوی وزیر علوم به جای دکتر طالبیان مدیر کل دفتر وزارتی وزارت علوم شد.

دکتر طالبیان نیز پس از استعفای دکتر سید محمد حسینی به سرپرستی معاونت پشتیبانی وزارت علوم منصوب شده است.