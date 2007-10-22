به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن محبیان عراقی مدیر عامل شرکت پست گفت: پیش از این، افرادی که دارای صندوق پستی شخصی بودند باید برای دریافت مرسولات خود به صورت تصادفی به واحدهای پستی مراجعه می کردند.

وی افزود: اما در حال حاضر با نصب سیستم الکترونیکی روی این صندوق ها، دیگر نیازی به مراجعه تصادفی صاحبان صندوق های پستی شخصی به واحدهای پستی نیست.

محبیان عراقی خاطر نشان کرد: با نصب مرکز تماس (call center) روی صندوق های پستی شخصی به محض دریافت یک مرسوله در این صندوق ها، از طریق پیامک (SMS) و یا تماس تلفنی به صاحب صندوق اطلاع داده می شود.

مدیر عامل شرکت پست در خصوص مزایای راه اندازی این سیستم گفت: به کمک این سیستم از تاخیر در دریافت مرسولات جلوگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر و در راستای سیاست های دولت، این سیستم موجب کاهش سفرهای زاید درون شهری خواهد شد.

این مقام مسئول تاکید کرد: در حال حاضر، تجهیز صندوق های پستی شخصی به سیستم الکترونیکی در دو منطقه تهران، عملیاتی شده است.

محمد حسن محبیان عراقی، درباره صندوق های پستی شخصی نیز گفت : این صندوق ها به درخواست مشتریان و به منظور قرار گرفتن مرسولات پستی مهم از جمله پست پیشتاز ایجاد می شود.

وی تاکید کرد: متقاضیان می توانند با مراجعه به واحدهای پستی مورد نظر خود و تشکیل پرونده، نسبت به دریافت این صندوق ها و یا تجهیز آنها به سیستم الکترونیکی اقدام کنند.