کشورهای عربی از زیان دیدن ایران متضرر خواهند شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری قطر، "عبدالرحمن العطیه" شب گذشته به محض ورودش به کویت برای شرکت در نشست کارشناسی کنفرانس وزیران کشورهمسایگان عراق که قرار است فردا برگزار شود، درباره فعالیتهای هسته ای صلح آمیز ایران و تنش آفرینی غرب برسر آن گفت: کشورهای حاشیه خلیج (فارس) بارها دربیانیه هایی درسطح وزرا بر اهمیت گفتگوی مسالمت آمیز و دیپلماتیک برای حل مسئله هسته ای موجود بین ایران و جامعه بین المللی تاکید کردند.

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس درادامه افزود: ایران کشوری همسایه است و اعضای شورای همکاری خلیج (فارس) نمی خواهند که هیچ ضرری به این کشور وارد شود،زیرا این ضرر، تاثیر مستقیمی برکل منطقه خواهد داشت.

وی درادامه درباره موضع شورای همکاری خلیج فارس درباره کنفرانس صلح پاییزی گفت : اعضای شورای همکاری درباره حل مسائل اساسی مانند قدس، آوارگان ، مرزها و دیگر مسائل پایه ای انتظار زیادی ندارند( امیدی به موفقیت این کنفرانس ندارند) و حتی براین باورند که ممکن است این موضوعات دراین کنفرانس مطرح نشود.