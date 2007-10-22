به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر قراخانلو در بازگشت به تهران در گفتگو با سایت کمیته ملی المپیک دستاوردهای سفر فوق و سایر مسائل مطروحه در ورزش کشورمان را تشریح کرد:

• دستاوردهای سفر به اجلاس فدراسیون پزشکی ورزشی آسیا را چگونه ارزیابی می کنید؟

این سفر دستاوردهای بسیار مهمی را برای ورزش کشورمان در آسیا به همراه داشت که از جمله می توان به برگزاری اجلاس سال آتی فدراسیون پزشکی ورزشی آسیا و کنگره علمی آن در ایران اشاره کرد که این میزبانی در جهت اعتلای نام جمهوری اسلامی ایران در عرصه های علمی ، پزشکی ورزشی آسیا بسیار مهم خواهد بود. کمیته ملی المپیک برای برگزاری آن در کنار فدراسیون پزشکی کشورمان خواهد بود و همکاری همه جانبه ای را به انجام خواهد رساند . دستاورد مهم دیگر این سفر اظهار تمایل مسئولان فدراسیون پزشکی ورزشی آسیا در گسترش فعالیت و همکاری با "رادوکا" است و مقرر شد از نظر سیاست گذاری و اجرای فعالیت های ضد دوپینگ در سطح آسیا، همکاری کاملی بین فدراسیون پزشکی ورزشی آسیا و بخش منطقه ای مبارزه با دوپینگ در آسیای مرکزی که دفتر آن در تهران قرار دارد ایجاد شود.

• از کاروان ورزشی اعزامی ایران به دومین دوره بازیهای داخل سالن ماکائو چه خبر؟

اعزام کاروانی سالم، پر تلاش و امیدوار به ماکائو حجم زیادی از فعالیت های کمیته ملی المپیک را در شرایط کنونی به خود اختصاص داده است که امیدواریم تلاشهائی که فدراسیونها داشته اند منجر به کسب نتایج قابل قبولی در این مسابقات بشود.

• کمتر از یکسال به آغاز المپیک 2008 پکن مانده است، کمیته ملی المپیک در این ارتباط چه فعالیت های را انجام داده و یا در دستور کار قرار داده است؟

آماده شدن کاروان اعزامی کشورمان برای شرکت در المپیک 2008 پکن در کانون توجهات کمیته ملی المپیک قرار داشته و دارد و در استمرار فعالیت های سه سال گذشته و همچنین اهمیت بالای این بازیها، در ماههای گذشته نیز به طرق مختلف تلاش کردیم فضای ورزش کشور را المپیکی کنیم. به همین دلیل با برگزاری جلسات متعدد با فدراسیونهای نامزد حضور در المپیک پکن و تبادل نظر با آنها برای رفع مشکلات، در نظر داریم کاروان ورزشی مقتدر و آماده ای را راهی پکن کنیم. در این نشست ها توجه ویژه ای به ورزشهای کشتی ، تکواندو و جودو و وزنه برداری کشورمان نشان داده و امیدواریم بتوانیم شاهد موفقیت ملی پوشان این رشته های ورزشی نیز در المپیک پکن باشیم.

• برای المپیکی کردن فضای ورزش کشور چه اقداماتی را انجام داده و یا پیشنهاد می کنید؟

کمیته ملی المپیک در این ارتباط مراسم تقدیر از ورزشکاران و تیم هایی که سهمیه المپیک پکن گرفته اند را برگزار کرد تا رسانه های گروهی را متوجه اهمیت المپیک بعنوان مهمترین رویداد ورزشی جهان کند. اما متأسفانه مسائل حاشیه ای ورزش کشور از جمله انتخابات فدراسیون فوتبال و برخی مسائل مشابه همواره باعث شده است تا آسیب های جدی ارکان ورزش را تهدید کرده و صدمه های جبران ناپذیری به ورزش کشور وارد شود.

• آقای دکتر اجازه بدهید در همین جا، نظر شما را راجع به معضلات فدراسیون فوتبال کشور بدانیم؟

متأسفانه سیاست بازی‌ها و به ویژه نقش مخرب پول در بدترین شکل باعث شده است ورزش فوتبال به بیراهه برود. برخی از کسانی که از فوتبال به نان و آبی می رسند هیچگاه منافع و مصالح ملی کشور را در نظر نمی گیرند و فضای مملکت را با حرفهای بی ارزش ، بی مبنا و تکراری پر می کنند که موجب ضربه های مهلکی به ورزش کشور می‌شوند. فوتبال یکی از ورزشهای رایج در کشور است و باید در جریان رسانه ای کشور حق سایر رشته های ورزشی، نیز داده شود. ما در زمینه مبارزه با آسیب های فوتبال به کل سیستم ورزش کشورمان احساس تنهایی می کنیم و از افراد دلسوز در ارکان ورزش کشور ، رسانه ها و صدا و سیما می خواهیم ما را در را تمرکز بر روی فعالیت های ورزشی با هدف موفقیت در المپیک پکن بیشتر یاری کنند.

* نقش رسانه ها را در رابطه با موفقیت کاروان اعزامی به پکن چگونه ارزیابی می کنید؟

ما با کمک کمیسیون رسانه ها در کمیته ملی المپیک گام بسیار مهمی را در جهت تمرکز بر روی المپیک پکن به انجام رساندیم. در بسیاری از کشورها رسانه ها بعنوان یار کمکی فضای ورزش کشور را به سمتی سوق می دهند تا قهرمانان ملی پوش آنها با انگیزه های بالائی به مسابقات اعزام شوند و در ایران نیز همین‌طور است، ولی امیدواریم این گونه شود که به دور از هیاهوی کاذب رشته هائی مانند فوتبال ، رسانه های ما با تمام توان در حمایت از تیم ها و ملی پوشان سهمیه گرفته از المپیک پکن اقدام کنند. به عنوان مثال باید از تمامی دست اندرکاران فدراسیون تنیس روی میز و کادر فنی و تمام قهرمانان ارزشمند این رشته تجلیل شود که زمینه کسب سهمیه توسط افشین نوروزی را در المپیک پکن فراهم کردند . متأسفانه گاهی اوقات در برخی رسانه ها با حالتی مواجه می شویم که به نظر می رسد برخی افراد از شکست های قهرمانان ملی ما خوشحال می شوند و این نکته بسیار مهمی است که اگر توسعه یابد ورزش ما بسیار صدمه خواهد دید، ما باید از رفتار قهرمانانی مانند هادی ساعی که پس از شکست در منچستر انگلیس با روحیه بالا و اعتماد به نفس کامل اعلام می کند که در بازیهای بعدی خود سهمیه المپیک پکن را خواهد گرفت حمایت کنیم نه اینکه با برخوردهای مخرب زمینه شکستهای بعدی وی را فراهم سازیم. باید رسانه ها این روحیه مقاومت و بازسازی را به قهرمانان ما تزریق کنند. رسانه ها باید در جهتی حرکت کنند که ورزشکاران ما فقط به المپیک پکن و موفقیت در آن فکر کنند. به تازگی با خبر شدم که یکی از قایقرانان ملی پوش و جوان ما که اخیراً مدال طلای مسابقات روئینگ را کسب کرد پرچم مقدس کشورمان را در بالای تخت خود نصب کرده و با الهام از این پرچم مدام در فکر کسب افتخار برای مردم کشورش است، وقتی قهرمانان ما چنین انگیزه هایی دارند رسانه ها نیز باید آنها را ترغیب کنند و زمینه افتخار آفرینی آنها را فراهم کنند.

• به عنوان یکی از مسئولان ارشد ورزش کشور تغییر و تحولات مدیریتی را در ورزش چگونه می بینید؟

من اعتقاد دارم که بسیاری از تغییر و تحولات مدیریتی در ورزش ما هنوز در چارچوب سالم، صحیح و علمی اتفاق نمی افتد و هنوز بسیاری از آمدن ها و رفتن ها در ورزش غیر اصولی هستند. در کشورهای موفق دنیا در زمینه ورزش معمولاً تصمیمات بر اساس شاخص های از پیش تعیین شده توسط یک گروه اتخاذ می شود به عنوان مثال درخصوص فدراسیونها ورزشی اینگونه است که باید تمام مجامع فدراسیون‌ها واقعی باشند و از افرادی که ذیصلاح بوده و اهلیت دارند تشکیل شده باشد و برای تغییرات براساس شاخص های قانونی و فنی تصمیم اتخاذ شود که متأسفانه در ورزش کشور ما اینگونه نیست، و بر اساس یک مدل عقب مانده مسئولیت اخذ تصمیم به عهده افراد گذاشته می شود و در اغلب موارد هم افکار عمومی دچار تردید شده و تصمیمات را به سختی می پذیرد . این مشکلات که در کشورمان توان و انرژی همه را می گیرد در دنیا سالها است که حل شده است. اصلی ترین مشکل ورزش کشور بیماری ساختار و تشکیلات و نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری است که این دو عامل مهمترین و مؤثر ترین عنصر برای اداره ورزش کشور محسوب می شوند و نقش آنها از منابع مالی نیز بسیار بالاتر است. ورزش ما در یک کلام از آمدن ها و رفتن های بی مبنا ضرر دیده و خواهد دید و دچار بی ثباتی و بی برنامه گی خواهد شد.

• و آخرین سؤال : نظر شما راجع به مشکلات حال حاضر فوتبال کشورمان از جمله نداشتن رئیس فدراسیون ، معلوم نبودن سرمربی و . . . . چیست؟

فوتبال یک ورزش زیبا و پرطرفدار محسوب می شود و ما در فوتبال کشورمان استعدادهای ذاتی بسیاری داریم که چشم بسیاری از اهل فن این رشته را در جهان خیره کرده است اما این ورزش به دو دلیل همواره دچار مسائل حاشیه ای بوده است، اول پول نسبتاً فراوان در این ورزش و دوم توجه بیش از حد رسانه ای و تبلیغاتی به آن.

دو مورد فوق همواره موجب شده است افرادی طمع کنند تا بر فوتبال کشور مسلط شوند و آن چه متأسفانه در این میان فراموش شده و یا حداقل کمرنگ شده است نقش آموزش های دینی ما است و توجه به این نکته که اگر فعالیتی در جهت رضایت خداوند نباشد خیری در دنیا و آخرت برای کسی نخواهد داشت. من شخصاً همواره در تلاش بوده ام تا کمیته ملی المپیک و خودم را از مسائل حاشیه ای فوتبال به عنوان یک کانون عفونی دور نگه دارم که امیدوارم در این کار توفیق پیدا کنم. البته این به مفهوم فرار از مسئولیت نیست و به همین دلیل و به شکل های مختلف از جمله در قالب مشورت دادن تلاش کرده ام وظیفه دینی و شغلی خودم را به انجام برسانم. تلاش ما در کمیته ملی المپیک این است که اولاً فوتبال ما به ثبات برسد و توسط تفکراتی سالم ، علمی و اهل فن اداره شود، دوم این که رشته فوتبال حق و حقوق سایر ورزشهای را از بین نبرده و منافع ملی ما را در ورزش به خطر نیندازد که امیدوارم رسانه های گروهی و صدا و سیما نیز ما را در این مسیر یاری کنند. یکی از راه های حل مشکل فوتبال در کشور ما این است که کاری کنیم تا افراد سالم و دلسوز و فوتبالی که به گوشه ای خزیده اند و در کنار هستند به میدان بیایند، چرا که گره ای که خیلی ها با دندان هم نمی توانند باز کنند ، آنها با سر انگشت تدبیر و کسوت و سلامت و اهلیت باز خواهند کرد.

اداره فوتبال در دنیا اینقدر سخت نیست که در کشور ما به یک معضل تبدیل شود و علت آن هم این است که ظاهراً بحث های دیگری اولویت اول است و فوتبال در درجه چندم قرار دارد.