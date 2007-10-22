"مولن" در اندیشه حفظ قدرت نظامی آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز با بیان این مطلب نوشت : حتی اگر جنگ عراق و افغانستان نیز به پایان برسد؛ باز هم "مایکل مولن" خواهان حفظ قدرت نظامی آمریکا و یا حتی افزایش آن است.

به نوشته این روزنامه، مولن خواهان آن است که بودجه نظامی آمریکا در سالهای آینده نیز در همین میزان فعلی باقی بماند و در این راه در تلاش است تا با متقاعد کردن افکار عمومی آمریکا به خواسته خود برسد.

مولن هدف خود از این کار را، به دست آوردن مجدد توان نظامی آمریکا، پس از پایان جنگهای عراق و افغانستان اعلام کرده است.

مولن که به تازگی عهده دار سمت ریاست ستاد مشترک ارتش آمریکا شده، معتقد است که حضور بلند مدت در عراق و افغانستان به حدی توان نیروهای آمریکایی را کاهش داده که این نیروها آمادگی کافی برای مقابله با تهدیدهای جدید را ندارند.

نیویورک تایمز در ادامه به دیدگاه مولن درباره ایران اشاره کرد و نوشت : مولن با دیدگاه برخی مقامهای آمریکایی که خواهان حمله سریع به ایران هستند، مخالف است؛ به اعتقاد مولن، آمریکا هم اکنون در دو کشور اسلامی درگیر جنگ است و حمله به یک کشور اسلامی دیگر در منطقه خاورمیانه یک چالش بسیار بزرگ است که خطرات خاص خود را به همراه خواهد داشت.

این روزنامه در ادامه به اولین سخنرانی مولن در مقام رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در پنتاگون اشاره کرده و نوشت: مولن سه هدف را برای خود ترسیم کرده، اول : توسعه استراتژی نظامی آمریکا برای خاورمیانه به ویژه درباره عراق و افغانستان، دوم : سرعت بخشیدن به بازسازی و احیای مجدد توان نظامی نیروهای آمریکایی و سوم : متمرکز کردن نظامیان آمریکا بر روی خطرات جدی و آماده کردن آنها برای رویارویی با این مشکلات به ویژه در سواحل اقیانوس آرام و آفریقا.

در پایان این مطلب آمده است : با این توصیف شکی در این نکته باقی نمی ماند که مولن خواهان حفظ بودجه نظامی آمریکا در همین میزان کنونی و یا حتی افزایش آن است؛ بودجه ای که کنگره آمریکا باید آن را به تصویب برساند و در صورت پایان جنگ عراق و افغانستان، مولن مسیر سختی را در رسیدن به اهداف خود خواهد داشت.

لازم به ذکر است، بر اساس اطلاعات موجود در دانشنامه ویکی پدیا، بودجه نظامی آمریکا برای سال مالی 2007، 532 میلیارد و 800 میلیون دلار است و این رقم به جز هزینه هایی است که آمریکا برای تحقیقات نظامی صرف می کند.