مهندس سعید صابونی مدیر کل عمران و املاک دانشگاه پیام نور در گفتگو با خبرنگار مهر، متراژ این پروژه ها را 47 هزار و 720 متر مربع عنوان کرد.

وی ادامه داد : 22 پروژه عمرانی مذکور در واحدهای هفت گل، جوان رود، رزن، کنگاور، تالش، بهار، فامنین، اهواز، فارسان، اردکان، حسن آباد تهران، اردبیل، اصفهان، شادگان، میبد، آران و بیدگل، برازجان، ایوان، نهاوند، ارومیه، بهبهان و بابل افتتاح خواهد شد.

صابونی تعداد پروژه های در حال ساخت این دانشگاه را 172 پروژه عنوان کرد و افزود : وضعیت ساخت پروژه های مذکور از 10 تا 90 درصد است.

وی ادامه داد : سه پروژه در وضعیت 90 درصد، 16 پروژه در وضعیت 70 تا 90 درصد، 18 پروژه در وضعیت 50 تا 70 درصد، 28 پروژه در وضعیت 30 تا 50 درصد و 107 پروژه در وضعیت زیر 30 درصد در حال ساخت قرار دارند.

مدیر کل عمرانی و املاک دانشگاه پیام نور متراژ 172 پروژه عمرانی دانشگاه را 418 هزار متر مربع عنوان کرد و افزود: فضاهای در حال ساخت دانشگاه طی دو سال گذشته برابر با 454 هزار متر مربع فضاهای ساخته شده این دانشگاه طی 17 تا 18 سال گذشته است.

وی یاد آور شد: پروژه های واحدهای اردستان، نطنز، آمل، سراوان و خاش این دانشگاه نیز با متراژ 11 هزار و 600 مترمربع تا اردیبهشت ماه سال 87 افتتاح خواهد شد.

صابونی مجموع متراژ فضاهای در حال بهره برداری این دانشگاه را 580 هزار مترمربع عنوان کرد.